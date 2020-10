Wuppertal: Nie wieder deutsche Einheit, Nazidenkmäler eingefärbt

In einer Zeit, in der immer mehr rechte Netzwerke bei der Polizei und in der Bundeswehr aufgedeckt werden, wie hier in NRW z.B in Essen/Mülheim, erst recht nicht. In einer Zeit, wo rechtspopulistische Parteien immer mehr Rückenwind kriegen und eine Wende der Erinnerungskultur um 180 Grad fordern, Moria brennt und die Menschlichkeit an den EU Außengrenzen stirbt. In einer Zeit, in der wir auf eine Krise zusteuern, die die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinander treiben wird, rechte Übergriffe wieder zunehmen und Pseudo-Parteien, wie der dritte Weg versuchen, durch die Hauptstadt zu ziehen, sehen wir, was „deutsche Einheit“ wirklich meint, nämlich Unterwanderung der Behörden, rechte Gewalt, Ausbeutung und einen Verlust der Menschlichkeit. Von den unterwanderten Behörden des deutschen Staates können Betroffene keine Hilfe erwarten, oftmals endet das Rufen der Polizei für Betroffene in Gewahrsam oder gar tödlich. All das ist für uns kein Grund zu feiern, sondern ein Grund zu handeln. Als Ablehnung gegen den deutschen Staat und seine falsche Einheit haben wir Nazi-Denkmäler mit blauer Farbe eingefärbt.

Antifa bleibt Handarbeit!

Nie Wieder Deutschland. Gegen die falsche Einheit.