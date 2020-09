Kommt zum Danni!

Schließt euch unserem Kampf gegen den Ausbau der A49 an! Für Umweltschutz und unsere Bäume und Wälder. Es ist sehr gut möglich gute Bilder und Nachrichten zu gestalten. So wie wir damals am Hambi in NRW gewesen sind. Je mehr wir sind, desto erfolgreicher sind wir. Zeigen wir der CDU geführten Landesregierung das wir nachhaltig, entschlossen, kämpferisch sind. Ein Vorgeschmack auf die bevorstehenden Kommunalwahl am 14.März 2021 und der Bundestagswahl am 27.September 2021. Die Politik soll sich wegen unserer Entschlossenheit Gedanken machen. Wir wollen und werden die öffentliche Meinung bilden und gestalten. Wir stehen in Kontakt mit Fridays For Future. So wie am Hambi haben wir Bäumhäuser. So wie am Hambi ist es hier bei uns schön :) Die Luft ist gut. Kommt mit Schlafsäcken und eurer Gepäck. Hier kann genug Abstand gehalten werden und gesund vor dem Coronavirus leben. Wir kochen gemeinsam lecker, gesund und vegan.

Wir sehen uns!