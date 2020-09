Bericht vom Räumungsprozess der Meuterei

Heute, am 16.09.2020, fand um 9.00 Uhr in Moabit ein Räumungsprozess statt. Die verhandelnden Parteien: Die Zelos Properties GmbH mit Goran Nenadic gegen den Mietvertragsinhaber der Räumlichkeiten in der Reichenberger Str. 58.

Da das Meutereikollektiv, welches die Flächen seit Jahren nutzt, nichts mit den beiden Parteien zu tun hat und haben will, sind wir dem Prozess fern geblieben und haben uns lieber mit besserer Gesellschaft umgeben. Die Zelos Properties GmbH unter Goran Nenadic verweigert sich einem Mietvertrag und stellt sich so gegen den Reichenberger Kiez, nur um noch mehr Profit zu erlangen und diese Stadt weiter zu Grunde zu richten. Diese kapitalistische Denk- und Vorgehensweise werden wir weiterhin bekämpfen.

Im Verfahren wird wie befürchtet dem Kapital und dem Eigentum Recht gegeben. Der Mietvertragsinhaber ist aufgefordert die Räume an die Zelos Properties GmbH zu übergeben. Jetzt kann Goran Nenadic unsere Räumlichkeiten mit einem Gerichtsvollzieher räumen lassen bzw. kann der Vetragsinhaber jeder Zeit beschließen, die Räume an Goran Nenadic übergeben zu wollen und mit einem Schlüsseldienst anrücken.

Der Gerichtsprozess ändert nichts an unseren Forderungen.

Meuterei bleibt! Kiezkultur erhalten! Miethaie zu Fischstäbchen!

Meutereikollektiv

This is not our court case!

Today, on 16.09.2020, at 9.00 o'clock in Moabit an eviction trial took place. The negotiating parties: Zelos Properties GmbH with Goran Nenadic against the owner of the rental contract for our place at Reichenberger Str. 58.

Since the meuterei collective, which has been using the place for years, has nothing to do with the two parties and wants nothing to do with them, we stayed away from the trial and preferred to surround ourselves with better company.

Zelos Properties GmbH owned by Goran Nenadic refuses to sign a renting contract with us and by it is opposing the Reichenberger Kiez, only to gain more profit and further ruin this city. We will continue to fight this capitalist way of thinking and acting.

In the process, as we feared, capital and property are given right. The holder of the rent contract is requested to hand over the space to Zelos Properties GmbH. Now Goran Nenadic can have our rooms evicted with a judicial executor or the owner of the contract can decide at any time to hand over the rooms to Goran and come with the locksmith.

The court case does not change our demands.

Meuterei stays! Keep the neighborhood culture! Miethaie to fish sticks!

Meuterei collective