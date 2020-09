09.10.20 RÄUMUNSGVERSUCH DER LIEBIG34 - DON'T TOUCH LIEBIG34!!!!!

Das werden wir nicht zulassen!

Wie kann es angehen, dass ein Räumungsversuch geplant wird, obwohl öffentlich bekannt ist, dass sich ein anderer Verein als der beklagte in den Räumen befindet?

Wie kann es sein, dass in Zeiten, in denen eine zweite Welle von Corona und #StayHome erwartet wird, ein Zuhause von so vielen Leuten geräumt werden soll?

Wie kann es sein, dass gerade jetzt in Zeiten von faschistoiden Aufmärschen und Rechtsruck so massiv gegen ein feministisches, linkes und queeres Hausprojekt angegangen wird?

Wir sind wütend, aber entschlossen.

Wir werden die Liebig 34 nicht ohne weiteres aufgeben.

Unterstüzt uns in unserem Kampf.

Kommt zu den Vollversammlungen, nervt Politiker*innen und Hausbesitzende.

Seid kreativ! Lasst uns den Räumungsversuch zum Desaster machen!

MEHR INFOS FOLGEN IN KÜRZE – WIR HALTEN EUCH AUF DEM LAUFENDEN!

Don’t touch Liebig 34!

Eviction date on 09 October 2020

Today, on September 15, we received mail from the bailiff T. Knop.

They threatened to evict Liebig34 on Friday, October 9 at 7 am!

We will not let that happen!

How is it possible that an attempt to evict is being planned even though it is publicly known that a different association than the defendant is present in the rooms?

How is it possible that in times when a second wave of Corona and #StayHome is expected, a home is to be evicted by so many people?

How is it possible that especially now, in times of fascist marches and a shift to the right, a feminist, leftist and queer house project is being attacked so massively?

We are angry but determined.

We will not give up the Liebig 34 without further ado.

Support us in our struggle.

Come to the general assemblies, annoy politicians* and homeowners.

Be creative! Let’s make the eviction attempt a disaster!

MORE INFOS WILL COME – WE’LL KEEP YOU UPDATED!