Das Virus und der Geldbaum

Gefunden auf International Perspektive und von uns übersetzt, mehr Infos auf panopticon.blogsport.eu

Die virale Krise hat sich zu einer globalen Krise der gesellschaftlichen Reproduktion entwickelt, deren Ende nicht abzusehen ist. Mit der Schließung von Fabriken, Büros, Schulen und zahllosen anderen Einrichtungen sind viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit dem Verlust von Einkommen, Wohnraum und Zugang zu grundlegenden Überlebensressourcen konfrontiert. Unterdessen geht die tödliche Pandemie weiter und breitet sich auf die ärmsten Länder der Welt aus, die noch weniger bereit sind, sie einzudämmen. Die ganze Welt steht unter Schock. Das Vertrauen in die Weisheit unserer kapitalistischen Herren und in ihre Fähigkeit, mit den gegenwärtigen Gefahren umzugehen, wird erschüttert. Die imposanten Marmorsäulen der Regierungs- und Finanztempel sehen nicht mehr so robust aus. Es wächst das Gefühl, dass all dies am Rande des Zusammenbruchs stehen könnte. Viele haben Angst. Viele griffen zu Panikkäufen (insbesondere die Anhäufung von Toilettenpapier, was darauf hindeutet, dass Toilettenpapier zur postapokalyptischen Währung werden könnte :). Einige, die ein Ziel für ihre Angst suchten, misshandelten die Asiaten. Viele kümmerten sich mehr um die Schwächsten, halfen einander, zeigten Solidarität mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen und den Kranken. Diese spontanen Reaktionen weisen in die entgegengesetzten Richtungen, in die die Welt gehen könnte.

Dies ist eine Krise des Kapitalismus

Der Kapitalismus hat diesen Virus nicht geschaffen. Es wurde nicht als biologische Waffe erfunden, es ist nicht aus einem Geheimlabor entkommen. Es besteht kein Bedarf an Phantasie, die Realität ist schon wahnhaft genug. Es ist nicht die erste zoonotische Übertragung (Krankheit, die von nichtmenschlichen Tieren auf den Menschen überspringt). Es gibt zahlreiche Zoonosen; einige, aber nicht die meisten, verursachen Epidemien. In den letzten zwei Jahrzehnten hat es mehrere zoonotische Pandemien gegeben (die großen SARS-, MERS- und jetzt Covid-19-Pandemien). Diese Dinge passieren einfach, versichern uns unsere Lehrer, niemand ist schuld. Die Pandemie und alle ihre Folgen sind „ein Akt Gottes“, wie ein Hurrikan. Wir müssen alle Unterschlupf suchen, bis der Sturm das Lager aufschlägt.

Aber obwohl der Kapitalismus nicht für die Existenz des Virus verantwortlich ist, hat er doch Bedingungen geschaffen, die der Entstehung von Zoonosen und ihrer raschen Ausbreitung förderlich sind.

Der Zwang, zu wachsen, Profit zu suchen, wo immer er ihn finden kann, alle Ressourcen der Erde in Rohstoffe umzuwandeln und dabei zu zerstören, was nicht vermarktet werden kann, verursacht nicht nur einen katastrophalen Klimawandel, sondern erhöht auch die Chancen einer Virusinfektion durch tropische Wildtiere, wie Epidemiologen seit Jahren warnen. Die Entwaldung ist ein wichtiger Faktor. Sie reduziert den Lebensraum von Arten, die noch nie mit dem Menschen in Kontakt gekommen sind und die Viren tragen, gegen die wir keine Immunität entwickelt haben. Neue Straßen durch die verbliebenen Wälder erhöhen sowohl die Abholzung als auch das Sterben von Wildtieren als Nahrung. Einige Wildtiere werden vor Ort verzehrt und ersetzen verloren gegangene Nahrungsquellen, da die Abholzung fortschreitet; einige Jäger nutzen die neuen Straßen und transportieren die Nahrung zu den städtischen Märkten. Es ist billiger als normales Fleisch, und viele Menschen sind arm, dies ist der Grund. Der Verlust von Lebensraum dezimiert auch viele Tierarten und führt einige zum Aussterben. Da ihre Raubtiere verschwunden sind, geraten viele tödliche Schädlinge außer Kontrolle. Klimawandel und Pandemien sind nicht zwei getrennte Themen; sie sind dasselbe Problem, sie haben dieselbe Ursache, den unerbittlichen Zwang des Kapitalismus, mehr auszubeuten, mehr Wert anzuhäufen. Das „Mehr“ kann niemals aufhören. Die gegenwärtige Pandemie wird sich irgendwann zurückbilden. Ein Impfstoff und bessere Behandlungsmethoden sollen entwickelt werden. Aber neue Pandemien werden folgen. Wie die immer wiederkehrenden Katastrophen von Überschwemmungen und Bränden werden sie Teil der „neuen Normalität“ werden, obwohl es an ihnen nichts Normales gibt.

Wie oft angemerkt wird, wurde die rasche Expansion von Covid-19 durch die Globalisierung der Wirtschaft ermöglicht, die sich in den letzten Jahrzehnten so stark beschleunigt hat. Der Kapitalismus hat eine globale Welt geschaffen. Die globale Verbindung wird nicht verschwinden. Wir leben in ihr, wir müssen uns mit den globalen Herausforderungen und Gefahren, die sie mit sich bringt, auseinandersetzen. Die aktuelle Pandemie zeigt dies deutlich. Aber der Kapitalismus ist von Natur aus unfähig, mit einer globalen Krise umzugehen. Da sie auf Wettbewerb basiert, kann sie keine globale Lösung für die Ausbreitung der Krankheit finden. Jede Nation versucht, ihr eigenes Territorium zu schützen, schließt ihre Grenzen, konkurriert um medizinische Ressourcen und (obwohl es eine gewisse internationale Zusammenarbeit in der Forschung gibt) um den Reichtum, den die Entdeckung eines Impfstoffs bringen wird.

Die Pandemie rückt auch den Klassencharakter der kapitalistischen Gesellschaft in den Mittelpunkt. Je reicher du bist, desto besser kannst du dich schützen. Manager arbeiten von zu Hause aus. Diejenigen, die als unentbehrliche Arbeitskräfte gelten, müssen trotz der Risiken für ihre Gesundheit immer noch zur Arbeit gehen, verfügen häufig nicht über angemessene Schutzausrüstung und erhalten Mindestlöhne. Viele weitere Millionen werden entlassen. Während sie in reicheren Ländern Arbeitslosenunterstützung erhalten, erhalten sie in ärmeren Ländern in der Regel nichts. Selbst in den Vereinigten Staaten verlieren viele entlassene Arbeiter ihre Krankenversicherung. Viele Millionen werden nicht in der Lage sein, ihre Hypotheken, Mieten und andere Rechnungen zu bezahlen. Niedriglohnarbeiter sind aufgrund der höheren Inzidenz von Atemwegserkrankungen auch am anfälligsten für das Virus selbst. Am verwundbarsten sind die Millionen Obdachlosen und die Massen in den Flüchtlingslagern, die auf die Anweisung, zu Hause zu bleiben, nur reagieren können: „Ich wünschte, ich könnte …“.

Während wir dies schreiben, ist noch nicht klar, wie tief die Pandemie die ärmeren Teile der Welt erreichen wird, aber es scheint wahrscheinlich, dass die Krankheit dort am zerstörerischsten sein wird. Nicht nur, dass ihre Gesundheitssysteme kläglich unzulänglich und völlig unfähig sind, mit einer Flut von Patienten umzugehen, nicht nur fehlt es vielen an grundlegenden Dienstleistungen wie fließendem Wasser, so dass die Richtlinie des häufigen Händewaschens nicht befolgt werden kann, nicht nur ist eine „soziale Distanzierung“ in den Slums oder überfüllten Favelas der Städte unmöglich, sondern die Unterbrechung der Arbeit beraubt auch Millionen von Menschen ihres Einkommens, was Hunger und Unterernährung verursacht, die die Reaktion des Immunsystems auf Infektionen unterdrückt, um die Pandemie noch zu verstärken. Es wird ein Blutbad werden. Millionen werden sterben. Die Herrscher der Welt werden die eine oder andere Träne für sie vergießen und ein wenig Hilfe schicken, ohne allzu traurig über „die Ausmerzung der Herde“ zu sein.

Misserfolge oder Auswahlmöglichkeiten?

Es ist viel geschrieben und gesagt worden über das Versagen verschiedener Regierungen in dieser Krise. Und in der Tat, es waren viele. Aber was als „ein Misserfolg“ bezeichnet wird, ist oft eine Entscheidung, die getroffen wird. Die Streichung von Budgets für die Epidemieforschung, der Mangel an Mitteln für die medizinische Versorgung, die abnehmende Zahl der Krankenhausbetten, der Mangel an Testmaterial, Beatmungsgeräten, Masken usw., die Zurückweisung von Expertenwarnungen, der allgemeine Mangel an Planung und Vorbereitung wären ein kolossaler Misserfolg, wenn die Sicherstellung des Wohlergehens der Bevölkerung die Priorität der herrschenden Klasse wäre. Tatsächlich aber liegt dies weit unter ihrer Aufgabenliste. Regierungen auf der ganzen Welt haben in den letzten Jahrzehnten Gesundheits- und andere Sozialausgaben gekürzt. Dazu gehören Regierungen von links und rechts, Demokraten und Republikaner, Labour und Konservative. Sie taten dies, um die Kosten zu senken, um das nationale Kapital profitabler zu machen. Das ist ihre Priorität. Dass Kürzungen im Gesundheitswesen jetzt eine kostspielige Angelegenheit zu sein scheinen, die weitgehend die Gewinne untergräbt, wird an dieser Priorität nichts ändern. Schon jetzt fordern einige aus der herrschenden Klasse, darunter Trump, die Wiederaufnahme der Produktion, ungeachtet der gesundheitlichen Folgen. Der Vizegouverneur von Texas war vielleicht ein wenig zu ehrlich, als er in seiner Eile, die Profitmaschine wieder zum Laufen zu bringen, ältere Menschen dazu aufrief, für die Wirtschaft ihren Opfer zu bringen.

Ebenso ist die Priorität der Privatwirtschaft nicht das Wohl der Bevölkerung. Die Krankenhausindustrie und die großen Pharmaunternehmen haben dies sehr deutlich gezeigt. Was die Big Pharma-Industrie zum menschlichen Wohlergehen beiträgt, ist einfach ein Nebenprodukt dessen, was sie tatsächlich produziert: Profit. Und bei der Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika und antiviraler Mittel wurde nur wenig Gewinn erzielt. Von den 18 größten pharmazeutischen Unternehmen haben 15 diesen Bereich vollständig aufgegeben. Stattdessen konzentrierten sie sich auf die Krankheiten der Reichen, süchtig machende Beruhigungsmittel und Medikamente-Drogen gegen männliche Impotenz und vernachlässigten die Abwehr von Krankenhausinfektionen, neu auftretenden Krankheiten und tödlichen tropischen Schädlingen.

Das war in der Vergangenheit nicht anders. Die schlimmste Pandemie in der modernen Geschichte, die „Spanische Grippe“ von 1918-1919 (die als „Kansas-Grippe“ bezeichnet werden sollte, da sie dort ihren Anfang nahm), tötete mindestens 50 Millionen Menschen aufgrund von Entscheidungen und nicht aufgrund von Fehlschlägen. Als der Ausbruch begann, beschlossen beide Seiten im inter-imperialistischen Krieg, dass der Schutz der Bevölkerung nicht ihre Priorität sei, und konzentrierten stattdessen ihre Ressourcen, einschließlich medizinischer Mittel, auf die Fortsetzung des Krieges. Schließlich ereignete sich mehr als die Hälfte der Todesfälle in Indien, wo die brutale Requirierung von Getreide für den Export nach Großbritannien in Verbindung mit der Dürre zu Nahrungsmittelknappheit führte. Die unheimliche Synergie zwischen Unterernährung und der Viruspandemie bedeutete den Massensterben. Es könnte wieder passieren. Wenn sich unsere kapitalistischen Herrscher massivem menschlichen Leid stellen, zeigen sie unvorstellbare Grausamkeit.

Eine Rezession, die vor der Tür stand

Jetzt befinden wir uns also in einer tiefen Rezession. Ökonomen sagen, dass sie V-förmig sein wird, was bedeutet, dass die Erholung schnell erfolgen wird. Sobald die Krankheit unter Kontrolle ist und wir aus unseren Häusern herauskommen können, wird die akkumulierte Nachfrage den Geld-Zug in sehr kurzer Zeit wieder in Gang setzen. Das bedeutet, dass die Weltwirtschaft vor dem Ausbruch in guter Verfassung war und einfach dort weitermachen kann, wo sie aufgehört hat. Aber das war nicht der Fall. Große Länder wie Deutschland und Japan befanden sich bereits in der Rezession. Der Trend war überall rückläufig. Die Aufwärtskurve der Schuldenlast und die Abwärtskurve der Gesamtrendite kreuzten sich erneut. Die Pandemie war die Nadel, die den Globus zum Platzen brachte. Sie hat die Rückkehr zur Rezession viel brutaler und akuter gemacht, aber sie hat sie nicht verursacht.

Überfällige Schulden (die keine Zinszahlungen mehr generieren) lösten 2008 die Finanzkrise aus. Banken in den Vereinigten Staaten und Europa standen am Rande des Bankrotts. Nur massive Rettungsaktionen der Regierung konnten sie retten. Um die Weltwirtschaft aus dem Abgrund zu reißen, nahmen die Regierungen hohe Kredite aus der Zukunft auf. Die Weltwirtschaft durchlebte ein schwieriges Jahrzehnt: eine weltweite „Große Rezession“, gefolgt von anhaltender Stagnation in Westeuropa, einem langsamen Wachstum und wachsender Ungleichheit in den USA. Es hätte viel schlimmer sein können ohne die verzweifelten Maßnahmen der Zentralbanken und schuldengetriebene verschwenderische Ausgaben Chinas.

In diesem Jahrzehnt stieg die globale Verschuldung auf 250 Milliarden USD (von 84 Milliarden USD im Jahr 2000 und 173 Milliarden USD im Jahr 2008). Das sind 320% des weltweiten BIP, 50% mehr als 10 Jahre zuvor. Die globale Staatsverschuldung ist um 77% gestiegen, die globale Unternehmensverschuldung um 51%. Niemand bei klarem Verstand glaubt, dass diese Schuld jemals getilgt werden kann. Im Gegenteil, sie wird weiter wachsen, da viele Unternehmen und Regierungen Kredite aufnehmen müssen, um die Zinsen für ihre alten Schulden zu bezahlen. Deshalb ist es zwingend notwendig, die Zinsen so niedrig wie möglich zu halten. Aber selbst die niedrigsten Raten konnten nicht verhindern, dass die Schuldenlast zunahm und die Gewinne schrumpften. „Die Vergangenheit verschlingt die Zukunft“, wie Thomas Piketty schrieb. Schauen wir uns den Zustand der beiden größten Volkswirtschaften am Vorabend der gegenwärtigen Rezession an.

Vor zehn Jahren hatte China zwei Jahrzehnte lang ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichnet und Schulden zu dessen Finanzierung weitgehend vermieden. Seither hat sich die Gesamtverschuldung Chinas versiebenfacht. Auf sie entfällt mehr als die Hälfte der ausstehenden Schulden der gesamten aufstrebenden Welt, während ihr privater Sektor seit der Krise von 2008 für 70 Prozent aller weltweit neu aufgenommenen Schulden verantwortlich ist. Die Verschuldung der Haushalte betrug nur 18,8 Prozent des chinesischen BIP. Diese Zahl hat sich mit 51 Prozent fast verdreifacht. Die Verschuldung der Unternehmen stieg auf 65 Prozent des BIP, der schnellste Anstieg aller großen Volkswirtschaften. Währenddessen brachen die Gewinne ein. Im Jahr vor der Krise betrug der gesamte Nettogewinn der chinesischen Wirtschaft 726 Milliarden Dollar. Zehn Jahre später wies seine Bilanz einen Verlust von 34 Milliarden Dollar aus. Noch bevor die Pandemie ihren hässlichen Kopf erhob, schien also eine Welle von Pleiten in China unvermeidlich.

In den Vereinigten Staaten sah das Bild etwas anders aus. Auch hier haben sich sowohl die Staatsverschuldung als auch die Verschuldung der nichtfinanziellen Unternehmen verdoppelt. Die Gewinnrate stieg in diesem Jahrzehnt in den Vereinigten Staaten jedoch an, zum Teil aufgrund stagnierender Löhne. Dieser Anstieg war jedoch fast ausschließlich auf den Erfolg der größten 10% der Unternehmen zurückzuführen, während die Gewinnspannen der Unternehmen in der unteren Hälfte weitgehend im negativen Bereich blieben. Unternehmen in den Top Ten dominieren tendenziell die Sektoren, in denen sie tätig sind. Weitgehend vom Wettbewerb abgeschirmt, konnten sie es sich leisten, relativ wenig für produktive Investitionen auszugeben, was ihre Kosten senkte und ihre Gewinne steigerte (und niedrige Ausgaben für produktivitätssteigernde Technologie erhöhten auch die Beschäftigung). Andere Firmen investierten mehr. Ihre Schuldenlast ist stark angestiegen, während die der oberen 10 Prozent nahezu unverändert geblieben ist.

Eine große Anzahl von Unternehmen in der unteren Hälfte in den Vereinigten Staaten und China haben sich den Spitznamen „Zombie-Unternehmen“ verdient. Sie sind lebendig tot, sie ernähren sich nicht von Menschenfleisch, es sei denn im übertragenen Sinne, aber sie werden von billigem Geld, von mehr Schulden getragen. Und so frisst die Vergangenheit weiterhin an der Zukunft.

Ein Blick auf andere Länder würde zu der gleichen Schlussfolgerung führen: eine Rezession wäre vorprogrammiert, mit oder ohne Pandemie.

Schüttel diesen Baum

Aber die Pandemie hat es noch schlimmer gemacht. In einer Wirtschaft, in der in fast allen Sektoren eine Überproduktion herrscht, mag eine generelle Pause in allen Bereichen mit Ausnahme der wesentlichen Produktion nicht so schlimm erscheinen. Lasst uns eine Pause einlegen, unsere angesammelten Produkte konsumieren und dann wieder von vorne beginnen. Und um die Bedingungen für ein profitables Wachstum wiederherzustellen, wäre es nützlich, wenn alle unprofitablen Unternehmen und die Schulden, die sie halten, von der Bildfläche verschwinden würden. Nur, dass dies zu einem großen Zusammenbruch führen würde. Die Zahlungskette, die das gesamte Kapital zusammenbindet, würde in Millionen Stücke gebrochen. Die Pandemie würde zu einem Pandämonium werden. Die herrschende Klasse wird dies natürlich niemals zulassen. Solange sie kann.

Aber Sie haben keine neuen Lösungen. Was kann er also anderes tun als das, was er in der vorangegangenen Rezession getan hat? An den Geldbaum schütteln, und zwar noch heftiger als damals, denn die Gefahr ist noch größer. Milliarden und Abermilliarden werden wie ein Schauer über das Kapital und, in viel geringerem Maße, über die allgemeine Bevölkerung geworfen. Die Zentralbanken nehmen ihre Schuldenkaufgeschäfte wieder auf. Die Grenzen der Defizitfinanzierung bleiben auf der Strecke. Auf diese Weise wird vorerst eine Depression vermieden. Aber so verwirrend die Mengen an neuem Geld auch sind, sie werden nicht ausreichen, um viele der schwindelerregenden Unternehmen zu retten, die kurz davor stehen, noch werden die Arbeitslosenunterstützung und die Einmalprämien eine Verarmung der Arbeiterklasse verhindern.

So viel zur V-Form dieser Rezession. Es wird bestenfalls eine L-Form sein. Oder ein Buchstabe, der noch nicht erfunden wurde. Die Folgen ähneln weitgehend dem, was nach der vorherigen Rezession geschah, nur schlimmer. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird sich noch weiter vergrößern, da das Großkapital das meiste neue Geld und den billigsten Kredit bekommt. Die Tatsache, dass sie reich sind, macht sie reicher, zuverlässiger und sicherer für den Wert. In der Zwischenzeit werden all die neuen Schulden die Regierungen zwingen, der bereits verarmten Arbeiterklasse strenge Sparmaßnahmen aufzuerlegen. Die Löcher im so genannten Sicherheitsnetz werden immer größer und größer werden. Für das Militär und die Polizei wird es natürlich keine Sparmaßnahmen geben, da internationale Konflikte und soziale Spannungen zunehmen werden.

Dieser Baum ist weder für dich noch für mich

„Es gibt keinen magischen Geldbaum“, sagte die britische Premierministerin Theresa May und rechtfertigte damit ihre Kürzungen im Gesundheits- und Bildungswesen. Jetzt stellt sich heraus, dass es einen solchen Baum gibt, nur dass du ihn nicht schütteln kannst.

Es ist nicht fair, sagen die Stimmen der Linken, wenn man so viel Geld aus dem Nichts schaffen kann, warum braucht man dann Sparmaßnahmen? Warum bekommt das Kapital das meiste davon und der Rest von uns einen Hungerlohn? Warum nicht Geld schaffen, um es für Gesundheitsversorgung und Bildung, Wohnraum, Löhne und die Umwelt auszugeben?

Die Antwort der meisten Ökonomen lautet, dass eine massive Geldschöpfung zur Befriedigung der Bedürfnisse der allgemeinen Bevölkerung, zur Steigerung ihres Konsums, die dieses Geld in den allgemeinen Umlauf bringen würde, Inflation auslösen und die Zinssätze auf ein lähmendes Niveau anheben würde. Der magische Geldbaum kann geschüttelt werden, heißt es, aber er muss auf die richtige Art und Weise geschüttelt werden.

Was ist also der „richtige“ Weg? Das Ziel muss es sein, den Anreiz zur Produktion, zur Wertschöpfung aufrechtzuerhalten. Das ist es, was das System verlangt, dass der Prozess der Akkumulation weitergeht. Wenn der Anreiz fällt, bewegt sich nichts mehr. Da der Anreiz der Gewinn ist, muss das Geld aus dem Zauberbaum auf die Wiederherstellung der Rentabilität des Kapitals ausgerichtet werden. Der Glaube, dass die Produktion Geld in mehr Geld verwandelt, dass Geld an Wert gewinnt, wenn es geliehen wird, muss um jeden Preis aufrechterhalten werden. Alle jetzt ergriffenen Maßnahmen, massive Spenden und Darlehen und der Ankauf von Schulden, dienen diesem Zweck. Auch Steuersenkungen, Lohnkürzungen und die Abschaffung von Umweltauflagen dienen diesem Zweck. Jeglicher Überschuss, den diese Strategie als Ertrag abwirft, kann zum Nutzen der Bevölkerung ausgegeben werden oder auch nicht und daher Gegenstand der öffentlichen Debatte sein.

Es besteht kein Zweifel, dass Gier, Eigeninteresse, Solidarität der herrschenden Klasse mit sich selbst, Korruption und Grausamkeit eine Rolle bei der Verteilung der riesigen Geldmenge spielen, die jetzt geschaffen wird. Aber solange der Kontext der Kapitalismus ist, ist das Argument der Rechten letztlich richtiger als das der Linken. In der Tat muss die Rentabilität des nationalen Kapitals auf Kosten der Bevölkerung verteidigt werden, um in der rücksichtslosen kapitalistischen Welt in der Krise an der Spitze zu bleiben. Sonst läuft das Kapital weg oder verliert seinen Produktionsanreiz. In dieser Welt, in der die Obdachlosigkeit von Minute zu Minute wächst, in der alle 10 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt, ist es sinnvoll, den Reichen Geld zu geben. Ja, das ist absurd. Aber das liegt daran, dass der Kapitalismus absurd geworden ist.

Das ist es, was die kapitalistische Linke nicht sieht oder nicht sehen will. Die kapitalistische Linke prangert die Exzesse des Kapitalismus an, sie will das System verändern, um es gerechter zu machen, sie will, dass der Staat Geld schafft, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, um den Klimawandel zu stoppen und vieles mehr. Sie sieht die gegenwärtige Krise als einen lehrreichen Moment, als eine Gelegenheit, den „Neoliberalismus“ zu bekämpfen. Schau was der Staat tun kann! Stell dir vor, was er unter fortschrittlicher Führung tun könnte! Sie wollen nicht sehen, dass eine Änderung des Systems nicht seinen Kurs ändert, solange es kapitalistisch bleibt. Die Grundlage, auf der der Kapitalismus funktioniert, ist eine Politik, die von der Linken und der Rechten in jedem Land geteilt wird, zumindest in der Praxis. Unabhängig davon, wie viel Geld zur Unterstützung der Armen geschaffen wird, wird diese Arbeitsweise weiterhin immer mehr Katastrophen verursachen. Mehr Armut, mehr Menschen auf der Flucht vor Hunger und Krieg, mehr Angst und Verzweiflung, mehr Pandemien und Umweltkatastrophen, mehr Krisen. Das System nicht zu verändern, sondern es abzuschaffen, muss das Ziel sein.

Widerstand

Mit der Ausbreitung der Pandemie haben Staaten auf der ganzen Welt ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt und verstärkt, die Bewegungen ihrer gesamten Bevölkerung zu steuern und zu kontrollieren. Im Vergleich zu Kriegszeiten haben sie das Militär eingesetzt, der Polizei radikale Befugnisse gegeben, um Menschen auf unbestimmte Zeit festzuhalten, die Überwachung intensiviert (zu diesem Zweck arbeiten sie mit Telekommunikationsunternehmen und Plattformfirmen wie Google und Facebook zusammen), verfassungsmäßige Rechte wie Rede- und Versammlungsfreiheit ausgesetzt. Viele dieser drakonischen Schritte haben nichts mit der Gesundheitskrise zu tun. Man muss sich fragen, ob all dies verschwinden wird, wenn die Notlage vorbei ist. Es gibt keine „Auslöschungsbedingungen“, die garantieren, dass diese Maßnahmen vorübergehend sind. Der Trend zur Schaffung repressiver Kräfte und größerer biologischer Kontrolle über jeden Einzelnen geht der Pandemie voraus und wird zweifellos anhalten.

Abgesehen von dem gesundheitlichen Notstand hat die herrschende Klasse gute Gründe dafür. Auf die Pandemie könnte durchaus eine Welle des Klassenkampfes folgen. Viele Millionen Menschen fragen sich jetzt, wie sie über die Runden kommen werden. Sie sehen Staaten, die das Kapital auf ihre Kosten übernehmen, sie sehen Spekulanten, die Milliarden durch Kürzungen an der Börse verdienen, sie sehen Unternehmen, die unbezahlte Arbeitskräfte entlassen, sie sehen Krankenhäuser gezwungen, den Kranken den Vorrang zu geben und Ressourcen zu rationieren, sie sehen Patienten in verlassenen Pflegeheimen als leichte Ziele für das Virus, sie sehen die Armen im Stich gelassen, sie sehen Arbeiter gezwungen, ohne Schutz zu arbeiten. Soziale Unruhen brauen sich zusammen.

Tatsächlich haben sich die Klassenkonflikte im März bereits vervielfacht, auch wenn die Notwendigkeit sozialer Distanzierung ein großes Hindernis für kollektives Handeln ist. Es gab Proteste innerhalb und außerhalb von Gefängnissen und Haftanstalten für Migranten in Italien, Iran, Kanada und den Vereinigten Staaten gegen gefährliche gesundheitliche Bedingungen. Es gab viele Streiks „nicht essenzieller“ Arbeiter, die trotz der Gefahr gezwungen waren, zur Arbeit zu gehen. Unter dem Ruf „Non siamo carne da macello“ – „Wir sind kein Schlachtfleisch“ – erzwangen die Arbeiter die Schließung von Fabriken in ganz Italien. Aus dem gleichen Grund brachen in Nordamerika viele wilde Streiks aus. Arbeiterinnen und Arbeiter u.a. in Autofabriken, Schiffswerften und Callcentern verweigerten die Arbeit, organisierten Sit-ins, kollektive Ausflüge wegen Krankheit usw. Es gab auch zahlreiche Widerstandsaktionen von Arbeitern, die als unentbehrlich angesehen werden, die jedoch keinen angemessenen Schutz (Masken, Desinfektionsmittel usw.) erhalten und keine Gefahrenzulage erhalten. In den USA hat dies zu Streiks und Protesten von Beschäftigten des Gesundheitswesens an vorderster Front der Pandemie, Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs, Fastfood-Beschäftigten, Fleischverpackerinnen, Beschäftigten im Sanitärbereich, Hauspflegerinnen und Supermarktkassiererinnen geführt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels brach ein Streik bei Amazon in New York und bei Instacart aus, einem Lebensmittel-Lieferanten, der jetzt fabelhafte Gewinne erzielt, während die meisten seiner Beschäftigten weniger als 9 Dollar pro Stunde verdienen . Postangestellte im Vereinigten Königreich und Busfahrer in Frankreich verließen die Arbeit aus den gleichen Gründen. Sicherlich gibt es weltweit noch viele weitere Beispiele für kollektiven Widerstand. Es überrascht nicht, dass die Medien darüber nicht berichten.

Es wird ein Mietstreik organisiert. Es ist sogar von einem Generalstreik die Rede. Es ist unwahrscheinlich, dass dies bald geschehen wird, aber die Tatsache, dass die Idee sich herumspricht, ist von Bedeutung. Es ist bewegend, diesen Willen zum Widerstand zu bezeugen, diese Weigerung, Lämmer für die Schlachtung auf dem Altar des Kapitals zu sein.

Ein Zusammenbruch in Zeitlupe

Trotz der Geschwindigkeit der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen nimmt die strukturelle Krise des Kapitalismus die Form einer Depression in Zeitlupe an. Jedes Mal, wenn sich die Weltwirtschaft dem Abgrund nähert, wird sie durch eine massive Infusion von Geld zurückgedrängt, wodurch eine Normalität wiederhergestellt wird, die mit jeder neuen Runde dieses aus dem Gleichgewicht geratenen Karussells absurder wird und der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse immer mehr zuwiderläuft. Mit jeder neuen Runde wird der Massentod um der Wirtschaft willen in den Köpfen der herrschenden Klasse akzeptabler. Trump, als er seinen Wunsch äußerte, die Dinge bis Ostern wieder „normal“ zu machen, ein Schritt, der zum Tod von Millionen von Menschen hätte führen können, oder Boris Johnson, als er in Erwägung zog, der britischen Bevölkerung zu erlauben, „kollektive Immunität“ zu erlangen (und damit alle Schwachen zu töten), könnten seiner Zeit ein wenig voraus sein.

Mit jeder neuen Runde versucht das Kapital, mehr Ballast zu verlieren. Es ist ein Rückzug in Zeitlupe aus allem, was nicht profitabel ist, aus der Verantwortung für die Auszahlung des Soziallohns (medizinische Versorgung, Renten usw.); ein Verzicht der Massen, die nicht mehr profitabel beschäftigt werden können. Versuch es so schrittweise zu tun, dass der Frosch nicht aus dem Wasser springt, das sich erhitzt; dass die Arbeiterklasse nicht rebelliert.

Es verlässt den sozialen Raum, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Aber dies ist auch eine Gelegenheit, diesen Raum zu besetzen. Wiederum sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Wörtlich: Während wir dies schreiben, werden einige leerstehende Wohnungen in Los Angeles von Obdachlosen übernommen. Viele andere Räume werden zu leeren Hüllen, die zum Wohnen, Begegnen, Spielen und Arbeiten genutzt werden wollen. Sie werden besetzt werden, auch wenn das Gesetz dies nicht zulässt. Der Rückzug des Staates und seiner Institutionen aus der Verantwortung der sozialen Reproduktion drängt uns zur Selbstorganisation. In diesem Gesundheitsnotstand sehen wir das große Solidaritätspotential, aus dem die Selbstorganisation hervorgeht. So viele Menschen haben sich der Herausforderung spontan gestellt. Wir sehen pensionierte Ärzte und Krankenschwestern, die sich trotz der Risiken für ihre eigene Sicherheit freiwillig melden, Menschen, die Masken nähen, für ihre Nachbarn einkaufen, Lebensmittelhilfe und verschiedene Formen der gegenseitigen Hilfe organisieren, kollektiven Widerstand organisieren.

In dem Maße, wie das System weiter auf dem Weg zum Zusammenbruch ist, wird das Bedürfnis nach Solidarität und Widerstand nur zunehmen. Es wird nicht nur der vom Kapital freigewordene Sozialraum besetzt werden, sondern die Kontrolle über die Produktionsstätten muss von den Arbeitern übernommen werden, damit sie für menschliche Bedürfnisse genutzt werden können. In der Arbeiterklasse, der großen Mehrheit der Bevölkerung, gibt es eine enorme Reserve an Talent und Kreativität, um eine neue Welt aufzubauen. Die Fähigkeiten, das Wissen und die Ressourcen sind vorhanden, mehr als wir denken. Die sozialen Netzwerke zur Aktivierung dieser Kräfte sind noch nicht vorhanden, oder sie sind noch im Entstehen begriffen oder latent vorhanden. Die Notwendigkeit selbst wird sie wecken.

Sanderr

3/31/2020