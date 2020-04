[LD] Firma von AfD-Vorsitzendem markiert

Der in Niederhorbach lebende Eugen Ziegler ist Ideengeber für das AfD-Schulungszentrum in Offenbach an der Queich und ist Hauptverantwortlicher für dieses. Dort werden Kader der Partei beispielsweise in Verhaltensseminaren aus- und weitergebildet und Vorträge veranstaltet, u. A. von Claus Hochscheidt (Bundespolizist, früher für Frontex im Einsatz, hält Reden bei rechten Aufmärschen in Kandel und Landau). Sie lernen dort, wie sie ihrer rassistischen und menschenfeindlichen Hetze einen bürgerlichen Anstrich verleihen und den Diskurs weiter nach rechts zu verschieben. Diese Hetze ist es, die die "verwirrten Einzeltäter" z. B. in Halle oder Hanau darin bestärkt rassistische Attentate durchzuführen. Die AfD hat mitgeschossen!

Diese Zustände sind es, die es notwendig machen, rechte Hetzer auch dort zu bekämpfen, wo sie leben und handeln. Ob auf der Straße oder im Betrieb: AfD stoppen!

Ach, und an die restliche AfD, keine Sorge:

Euer Parteitag ist abgesagt, aber wir vergessen euch nicht, versprochen!