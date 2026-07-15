[wien] verdeckte kamera aufgedeckt

am sonntag (12.07.2026) konnten wir eine verdeckte kamera des vs/bullen enttarnen. die kamera war vor dem eingang zu einer öffentlichen veranstaltung des bündnisses "wien nimmt platz" in einem pkw versteckt.

dieser angriff auf antifaschistischen protest verdeutlicht wieder einmal auf welcher seite die bullen stehen.

der staatsschutz interessiert sich für uns. bereitet euch auf solche staatlichen angriffe vor, erarbeitet konzepte zum umgang damit, räumt eure wohnungen auf. repression kann jede:n treffen.