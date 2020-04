Warnung: Hamburger Gruppe "Unsere Grundrechte"

Bei genauer Betrachtung der Internetseite (https://www.unsere-grundrechte.de/infos/) und der dort genannten Quellen wird deutlich, dass die Gruppe die Türen für Verschwörungstheoretiker*innen und Rechte Menschen offen hat. Dies stellt eine Gefahr dar, denn Rechtspopulisten könnten sie für ihre Zwecke als Sprachrohr nutzen.

-> Die Hamburger Gruppe verlinkt ein Video zu Michael Mross, der Initiator von MMNews, ein Sammelbecken für Rechte und Verschwörungstheoretiker*innen (liest mensch z.B. Die Kommentare der Videos auf youtube, wird klar, welche Menschen die Mmnews lesen).

-> Des Weiteren verlinkt die Gruppe einige journalistische Texte von der Seite KenFm; eine Medienplattform von Ken Jebsen.

-> Außerdem hat die Hamburger Gruppe Kontakte zur Berliner Initiative nichtohneuns.de (Verein Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand; Mitbegründer Anselm Lenz). Anselm Lenz, ehmahliger freier Taz-Journalist, schreibt für das Portal "Rubikon"(ebenfalls eine Medienplattform für Rechte Gesinnungen und Verschwörungstherorien) und kann auf den Zuspruch von KenFm bauen; er plauscht mehrmals mit Ken Jebsen per Telefoninterview oder per Livestream in Berlin.

-> Die Hamburger Gruppe distanziert sich nicht von rechten, rassistischen oder sonstigen beschissenen Ansichten und stellt somit ein Nährboden für Verschwörungstheoretiker*innen und Rechtspopulist*innen dar.

Wir könnten noch viele weitere Punkte benennen, warum die Gruppe eine Gefahr darstellt. Macht euch selbst ein Bild davon.

In Berlin sind in den ersten zwei Wochen 30-50 Menschen auf den Straßen gewesen. In der 3. Woche schon um die 500 Menschen (erste Schreie auf der Demo waren: Wir sind das Volk!). Es lässt sich befürchten, dass auch die Hamburger Gruppe einen Zulauf von Menschen bekommt und Rechte und Verschwörungstheoretiker*innen versuchen werden ihre Ansichten kundzutun.

Nach eigener Recherche haben die Initiatoren*innen der Gruppe "unsere-Grundrechte" keine uns bekannten Kontakte zu rechten Gruppierungen, allerdings bedienen Sie sich Quellen die Türen für Querfronten offen lassen.

Wir werden weiter kritisch auf die Gruppe und deren Entwicklung blicken!

Lasst uns den Teilnehmer*innen der Hamburger Gruppe "unsere Grundrechte" rechtzeitig die Bühne nehmen, daher fordern wir ein Ende dieser Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker*innen und Rechte Menschen! Verpisst euch!

Zusammenschluss antifaschistischer Menschen