Zerstörung der Sicherungssysteme – Ein bisschen mehr Kampagnenpolitik dürfte es dann doch sein

von: autor:in am: 11.07.2026 - 20:26
Themen: 
Indymedia
Soziale Kämpfe
Regionen: 
BRD
Event: 
Aktionstag 25. Juli

Dieser Artikel ist angesichts der Kampagne „Du bist der Regierung egal! – Sie bauen Sozialstaat ab – wir bauen Gewerkschaft und Utopien auf“ ( https://nichtegal.fau.org/ ) der FAU geschrieben. An einem ersten bundesweiten Aktionstag soll sich am 25. Juli versucht werden. Wie erfolgreich dieser sein wird, scheint gerade noch fraglich.

 

Zum Artikel:

https://direkteaktion.org/2026/07/zerstoerung-der-sicherungssysteme-ein-...

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