[AC] Bannerdrop in Burtscheid Für echte Alternativen gegen die AFD
In der Nacht auf den 10.7. haben wir ein Banner mit der Aufschrift „Echte Alternativen erkämpfen, AFD Zerschlagen, Organisiert euch!“ am Burtscheider Markt aufgehängt. Die Aktion richtet sich gegen den AFD Stand der am nächsten Tag nur ein Stück weiter am Wochenmarkt stattfinden soll und für den Aufbau Solidarischer Strukturen um Selbstorganisiert Freiheit und Alternativen zum bestehenden System aufzubauen.
Diese Alternativen werden von der AFD angegriffen, sie ist eine Partei der Bonzen und Faschisten. Dies zeigt sich an ihrer Politik genauso wie an ihrer sehr engen Verbindung zu Tech-Miliardären und Faschisten. Wenn lokale AFD Gruppen auf Bürgernah tun müssen wir ihnen zeigen, dass wir sie durchschauen und klar machen welche Alternative sie aufbauen wollen. Ihre Ideen führen uns nicht in ein sicheres oder „produktiveres“ Land. Es führt uns in faschistische Gewalt, die die AFD dauerhaft legitimiert und fordert diese auch Staatlich auszubauen. Es führt uns in EU Gesetze die Kinder in Gefängnisse stecken. Im Gegensatz zur Behauptung der Freiheit führt es uns in einen im Ausbau befindenden Überwachungsstaat und eine immer stärkere Kontrolle in allen Lebensbereichen.
An der Stelle beziehen wir uns nicht nur auf die AFD. Auch anderen Parteien wie CDU und SPD beteiligen sich an diesen Entwicklungen und sind anzugreifen, doch in der AFD finden wir den parlamentarischen Arm der neuen faschistischen Bewegung.
Alternativen schaffen wir selbstbestimmt und organisiert. Wir lassen uns von Faschos nicht den Raum nehmen!
Lohnarbeit trotzdem da Nachtaktive-Antifa!!!
Ergänzungen
Dein Kampf = Krampf
Mit Steuergeld finanzierte gemeinnützige linksextremistische Vandalen-Schlägertruppe Antifa, aufgehetzt von geistigen Brandstiftern vom Internetportal Indymedia, kämpft gegen eine erfolgreiche an der Wahlurne unbesiegbare Alternative für Deutschland.
Brandmauer braucht nur die Partei, welche unbeliebt, unfähig, erfolglos ist, statt Wahlversprechen einzuhalten bald Gegenteil macht, die Wirtschaft ruiniert, die Infrastruktur vernachlässigt, mit Aufrüstung und Scheckdiplomatie ständig neue Schulden macht. Die kriegseuphorischen linksgrünen Werte-Demokraten werden die Macht an die recht populäre AfD erst dann freiwillig abgeben, wenn Deutschland wirtschaftlich ganz am Boden liegt, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr weiter wissen, wenn niemand Staatsanleihen kaufen will, wenn die letzte Firma nach Polen oder Rumänien umgezogen oder insolvent ist, wenn das letzte Krankenhaus geschlossen ist, wenn es Strom nur bei viel Sonne und starkem Wind gibt, wenn enttäusche obdachlose Schutzsuchende aus Deutschland fliehen, um anderswo Wohlstand zu suchen.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime.
AfD sollte im Bundestag vom Bundesfinanzminister eine vollständige Liste verlangen was, wer und wo im Ausland finanziell unterstützt wird. Während Berlin die Welt beglückt, warten deutsche Kommunen auf Sanierungsgelder, ächzen Familien unter Abgabenlast und explodierenden Energiepreisen, und die versprochene Haushaltsdisziplin des Kanzlers – „keine neuen Schulden" – ist längst einem 500-Milliarden-Sondervermögen gewichen. Das Geld, so wird deutlich, ist durchaus vorhanden. Es fließt nur eben zuverlässig überallhin, nur nicht dorthin, wo der deutsche Steuerzahler es sich am dringendsten wünschte: in sein eigenes Land.Es wäre an der Zeit, dass wieder Politiker Verantwortung übernehmen, die für Deutschland und seine Bürger arbeiten – und nicht als Erfüllungsgehilfen internationaler Finanzkonzerne. Diese Einschätzung teilt inzwischen ein wachsender Teil der deutschen Bevölkerung. Man muß den großzügigen freigiebigen Scheckbuch-Diplomaten auf die Finger schauen. Es macht den Scheckbuch-Diplomaten offensichtlich riesigen Spaß fremdes Geld zu verschenken, wie wenn man Tiere aus der ausgestreckten Hand füttert. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer neue und höhere Steuern, Gebühren und Sozialabgaben bezahlen müssen und der Staat sich trotzdem immer mehr und immer schneller verschuldet, versteckt in Schattenhaushalten und "Sondervermögen", mit Handelssalden und mit nicht rückzahlbaren "Krediten" an die Ukraine. Wenn die recht populäre AfD irgendwann an die Macht kommt, dann wir sie ein total überschuldetes, verarmtes Land ohne Industrie übernehmen dürfen, ein Asylanten-Pleite-Land. Scheckbuch-Diplomatie, Aufrüstung mit Kriegsanleihen und Kriegswirtschaft sofort beenden, ein energiearmes, rohstoffarmes und überschuldetes Land mit sterbender Industrie kann sich diesen Luxus nicht leisten.
Die Zahlen sind erschütternd, und dennoch werden sie im politischen Berlin mit einer bemerkenswerten Gleichgültigkeit zur Kenntnis genommen. Nach den endgültigen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die zusammengefasste Geburtenziffer im Jahr 2025 auf nur noch 1,32 Kinder je Frau gefallen. Das Statistische Bundesamt verweist gerne auf die geburtenschwachen Jahrgänge der 1990er-Jahre, die nun ins Elternalter kämen. Doch das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Wer ehrlich ist, muss die tieferen Ursachen benennen: eine Politik, die junge Familien im Stich lässt. Explodierende Wohnkosten, eine erdrückende Steuer- und Abgabenlast, eine Inflation, die durch immer neue Schuldenberge – man denke an das 500-Milliarden-Sondervermögen – weiter angeheizt wird. Wer soll unter diesen Bedingungen noch guten Gewissens eine Familie gründen? Wer sich unter der unerträglichen Abgabenlast keine eigene Wohnung leisten kann und deswegen bei seinen Eltern wohnen muß, der kann keine Familie gründen. Von dem kleinem Nettogehalt für Kindergarten immer mehr bezahlen, den man in der Nähe nicht finden kann? Mühsam irgendwie Kinder erziehen, damit der Kriegsminister Boris Pistolius sie kriegstüchtig machen kann und sie für einen fernen Kriegseinsatz zwangsmobilisieren kann, damit sie die deutsche Freiheit in der Ukraine, Iran oder Taiwan verteidigen? Damit die Überlebenden das gigantische "Sondervermögen" vom ewigen Schwätzer Friedrich Merz zurückzahlen? Damit sie in einem von der nach Russland expandierenden NATO provozierten Atomkrieg elend verrecken? Ungeborene Kinder müssen keine Wohnung suchen. Ungeborene Kinder kann der Fiskus nicht ausbeuten. Ungeborene Kinder kann der Kriegsminister nicht im fernen Ausland als Kanonenfutter verheizen.
Ein Volk, das keine Kinder mehr bekommt, hat den Glauben an seine eigene Zukunft verloren. Und ein Staat, der das tatenlos hinnimmt, verwaltet nur noch seinen eigenen Niedergang.
Keine weitere endlose Milliarden Steuergeld ohne eine Jahresabrechnung in der korrupten Ukraine versenken. Ohne Jahresabrechnung der Ausgaben ist es eine Einladung zur Veruntreuung. Schwer verdientes Steuergeld soll im Land der Steuerzahler bleiben, wo es überall dringend gebraucht wird. Scheckbuch-Diplomatie sofort beenden. Kein schwerverdientes Steuergeld im Ausland verschenken. Endlose Steuergeld-Verschwendung in der korrupten Ukraine beenden. Lieber deutsche unterfinanzierte Krankenhäuser vor Schließung retten, marode Infrastruktur sanieren, Verschuldung der Kommunen abbauen, Alterarmut verhindern, Brücken sanieren, Wohnungsnot beseitigen, Sozialnetz erhalten, unterfinanzierte marode Krankenversicherung retten, überschuldete Pflegeversicherung retten, Rentenversicherung stützen, Natur und Klima retten. Keine Neuverschuldung, keine weiteren "Sondervermögen", Kriegswirtschaft beenden, nur zivile Güter produzieren. Selbstschädigende Sanktionen beenden, billige Energie wie früher importieren, Industriestandort retten solange es noch etwas zum Retten gibt. Massenarbeitslosigkeit verhindern. Schutzsuchende aus dem Dauerurlaub holen und in der Parkpflege, Stadtsäuberung, als Erntehelfer in der Landwirtschaft, in der Müllentsorgung und Müllsortierung einsetzen, bei Weigerung das Bürgergeld langsam bis auf Null kürzen.
Dein Kampf = Krampf
Mit Steuergeld finanzierte gemeinnützige linksextremistische Vandalen-Schlägertruppe Antifa, aufgehetzt von geistigen Brandstiftern vom Internetportal Indymedia, kämpft gegen eine erfolgreiche an der Wahlurne unbesiegbare Alternative für Deutschland.
Brandmauer braucht nur die Partei, welche unbeliebt, unfähig, erfolglos ist, statt Wahlversprechen einzuhalten bald Gegenteil macht, die Wirtschaft ruiniert, die Infrastruktur vernachlässigt, mit Aufrüstung und Scheckdiplomatie ständig neue Schulden macht. Die kriegseuphorischen linksgrünen Werte-Demokraten werden die Macht an die recht populäre AfD erst dann freiwillig abgeben, wenn Deutschland wirtschaftlich ganz am Boden liegt, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr weiter wissen, wenn niemand Staatsanleihen kaufen will, wenn die letzte Firma nach Polen oder Rumänien umgezogen oder insolvent ist, wenn das letzte Krankenhaus geschlossen ist, wenn es Strom nur bei viel Sonne und starkem Wind gibt, wenn enttäusche obdachlose Schutzsuchende aus Deutschland fliehen, um anderswo Wohlstand zu suchen.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime.
AfD sollte im Bundestag vom Bundesfinanzminister eine vollständige Liste verlangen was, wer und wo im Ausland finanziell unterstützt wird. Während Berlin die Welt beglückt, warten deutsche Kommunen auf Sanierungsgelder, ächzen Familien unter Abgabenlast und explodierenden Energiepreisen, und die versprochene Haushaltsdisziplin des Kanzlers – „keine neuen Schulden" – ist längst einem 500-Milliarden-Sondervermögen gewichen. Das Geld, so wird deutlich, ist durchaus vorhanden. Es fließt nur eben zuverlässig überallhin, nur nicht dorthin, wo der deutsche Steuerzahler es sich am dringendsten wünschte: in sein eigenes Land.Es wäre an der Zeit, dass wieder Politiker Verantwortung übernehmen, die für Deutschland und seine Bürger arbeiten – und nicht als Erfüllungsgehilfen internationaler Finanzkonzerne. Diese Einschätzung teilt inzwischen ein wachsender Teil der deutschen Bevölkerung. Man muß den großzügigen freigiebigen Scheckbuch-Diplomaten auf die Finger schauen. Es macht den Scheckbuch-Diplomaten offensichtlich riesigen Spaß fremdes Geld zu verschenken, wie wenn man Tiere aus der ausgestreckten Hand füttert. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer neue und höhere Steuern, Gebühren und Sozialabgaben bezahlen müssen und der Staat sich trotzdem immer mehr und immer schneller verschuldet, versteckt in Schattenhaushalten und "Sondervermögen", mit Handelssalden und mit nicht rückzahlbaren "Krediten" an die Ukraine. Wenn die recht populäre AfD irgendwann an die Macht kommt, dann wir sie ein total überschuldetes, verarmtes Land ohne Industrie übernehmen dürfen, ein Asylanten-Pleite-Land. Scheckbuch-Diplomatie, Aufrüstung mit Kriegsanleihen und Kriegswirtschaft sofort beenden, ein energiearmes, rohstoffarmes und überschuldetes Land mit sterbender Industrie kann sich diesen Luxus nicht leisten.
Die Zahlen sind erschütternd, und dennoch werden sie im politischen Berlin mit einer bemerkenswerten Gleichgültigkeit zur Kenntnis genommen. Nach den endgültigen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die zusammengefasste Geburtenziffer im Jahr 2025 auf nur noch 1,32 Kinder je Frau gefallen. Das Statistische Bundesamt verweist gerne auf die geburtenschwachen Jahrgänge der 1990er-Jahre, die nun ins Elternalter kämen. Doch das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Wer ehrlich ist, muss die tieferen Ursachen benennen: eine Politik, die junge Familien im Stich lässt. Explodierende Wohnkosten, eine erdrückende Steuer- und Abgabenlast, eine Inflation, die durch immer neue Schuldenberge – man denke an das 500-Milliarden-Sondervermögen – weiter angeheizt wird. Wer soll unter diesen Bedingungen noch guten Gewissens eine Familie gründen? Wer sich unter der unerträglichen Abgabenlast keine eigene Wohnung leisten kann und deswegen bei seinen Eltern wohnen muß, der kann keine Familie gründen. Von dem kleinem Nettogehalt für Kindergarten immer mehr bezahlen, den man in der Nähe nicht finden kann? Mühsam irgendwie Kinder erziehen, damit der Kriegsminister Boris Pistolius sie kriegstüchtig machen kann und sie für einen fernen Kriegseinsatz zwangsmobilisieren kann, damit sie die deutsche Freiheit in der Ukraine, Iran oder Taiwan verteidigen? Damit die Überlebenden das gigantische "Sondervermögen" vom ewigen Schwätzer Friedrich Merz zurückzahlen? Damit sie in einem von der nach Russland expandierenden NATO provozierten Atomkrieg elend verrecken? Ungeborene Kinder müssen keine Wohnung suchen. Ungeborene Kinder kann der Fiskus nicht ausbeuten. Ungeborene Kinder kann der Kriegsminister nicht im fernen Ausland als Kanonenfutter verheizen.
Ein Volk, das keine Kinder mehr bekommt, hat den Glauben an seine eigene Zukunft verloren. Und ein Staat, der das tatenlos hinnimmt, verwaltet nur noch seinen eigenen Niedergang.
Keine weitere endlose Milliarden Steuergeld ohne eine Jahresabrechnung in der korrupten Ukraine versenken. Ohne Jahresabrechnung der Ausgaben ist es eine Einladung zur Veruntreuung. Schwer verdientes Steuergeld soll im Land der Steuerzahler bleiben, wo es überall dringend gebraucht wird. Scheckbuch-Diplomatie sofort beenden. Kein schwerverdientes Steuergeld im Ausland verschenken. Endlose Steuergeld-Verschwendung in der korrupten Ukraine beenden. Lieber deutsche unterfinanzierte Krankenhäuser vor Schließung retten, marode Infrastruktur sanieren, Verschuldung der Kommunen abbauen, Alterarmut verhindern, Brücken sanieren, Wohnungsnot beseitigen, Sozialnetz erhalten, unterfinanzierte marode Krankenversicherung retten, überschuldete Pflegeversicherung retten, Rentenversicherung stützen, Natur und Klima retten. Keine Neuverschuldung, keine weiteren "Sondervermögen", Kriegswirtschaft beenden, nur zivile Güter produzieren. Selbstschädigende Sanktionen beenden, billige Energie wie früher importieren, Industriestandort retten solange es noch etwas zum Retten gibt. Massenarbeitslosigkeit verhindern. Schutzsuchende aus dem Dauerurlaub holen und in der Parkpflege, Stadtsäuberung, als Erntehelfer in der Landwirtschaft, in der Müllentsorgung und Müllsortierung einsetzen, bei Weigerung das Bürgergeld langsam bis auf Null kürzen.
Dein Kampf = Krampf
Mit Steuergeld finanzierte gemeinnützige linksextremistische Vandalen-Schlägertruppe Antifa, aufgehetzt von geistigen Brandstiftern vom Internetportal Indymedia, kämpft gegen eine erfolgreiche an der Wahlurne unbesiegbare Alternative für Deutschland.
Brandmauer braucht nur die Partei, welche unbeliebt, unfähig, erfolglos ist, statt Wahlversprechen einzuhalten bald Gegenteil macht, die Wirtschaft ruiniert, die Infrastruktur vernachlässigt, mit Aufrüstung und Scheckdiplomatie ständig neue Schulden macht. Die kriegseuphorischen linksgrünen Werte-Demokraten werden die Macht an die recht populäre AfD erst dann freiwillig abgeben, wenn Deutschland wirtschaftlich ganz am Boden liegt, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr weiter wissen, wenn niemand Staatsanleihen kaufen will, wenn die letzte Firma nach Polen oder Rumänien umgezogen oder insolvent ist, wenn das letzte Krankenhaus geschlossen ist, wenn es Strom nur bei viel Sonne und starkem Wind gibt, wenn enttäusche obdachlose Schutzsuchende aus Deutschland fliehen, um anderswo Wohlstand zu suchen.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime.
AfD sollte im Bundestag vom Bundesfinanzminister eine vollständige Liste verlangen was, wer und wo im Ausland finanziell unterstützt wird. Während Berlin die Welt beglückt, warten deutsche Kommunen auf Sanierungsgelder, ächzen Familien unter Abgabenlast und explodierenden Energiepreisen, und die versprochene Haushaltsdisziplin des Kanzlers – „keine neuen Schulden" – ist längst einem 500-Milliarden-Sondervermögen gewichen. Das Geld, so wird deutlich, ist durchaus vorhanden. Es fließt nur eben zuverlässig überallhin, nur nicht dorthin, wo der deutsche Steuerzahler es sich am dringendsten wünschte: in sein eigenes Land.Es wäre an der Zeit, dass wieder Politiker Verantwortung übernehmen, die für Deutschland und seine Bürger arbeiten – und nicht als Erfüllungsgehilfen internationaler Finanzkonzerne. Diese Einschätzung teilt inzwischen ein wachsender Teil der deutschen Bevölkerung. Man muß den großzügigen freigiebigen Scheckbuch-Diplomaten auf die Finger schauen. Es macht den Scheckbuch-Diplomaten offensichtlich riesigen Spaß fremdes Geld zu verschenken, wie wenn man Tiere aus der ausgestreckten Hand füttert. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer neue und höhere Steuern, Gebühren und Sozialabgaben bezahlen müssen und der Staat sich trotzdem immer mehr und immer schneller verschuldet, versteckt in Schattenhaushalten und "Sondervermögen", mit Handelssalden und mit nicht rückzahlbaren "Krediten" an die Ukraine. Wenn die recht populäre AfD irgendwann an die Macht kommt, dann wir sie ein total überschuldetes, verarmtes Land ohne Industrie übernehmen dürfen, ein Asylanten-Pleite-Land. Scheckbuch-Diplomatie, Aufrüstung mit Kriegsanleihen und Kriegswirtschaft sofort beenden, ein energiearmes, rohstoffarmes und überschuldetes Land mit sterbender Industrie kann sich diesen Luxus nicht leisten.
Die Zahlen sind erschütternd, und dennoch werden sie im politischen Berlin mit einer bemerkenswerten Gleichgültigkeit zur Kenntnis genommen. Nach den endgültigen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die zusammengefasste Geburtenziffer im Jahr 2025 auf nur noch 1,32 Kinder je Frau gefallen. Das Statistische Bundesamt verweist gerne auf die geburtenschwachen Jahrgänge der 1990er-Jahre, die nun ins Elternalter kämen. Doch das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Wer ehrlich ist, muss die tieferen Ursachen benennen: eine Politik, die junge Familien im Stich lässt. Explodierende Wohnkosten, eine erdrückende Steuer- und Abgabenlast, eine Inflation, die durch immer neue Schuldenberge – man denke an das 500-Milliarden-Sondervermögen – weiter angeheizt wird. Wer soll unter diesen Bedingungen noch guten Gewissens eine Familie gründen? Wer sich unter der unerträglichen Abgabenlast keine eigene Wohnung leisten kann und deswegen bei seinen Eltern wohnen muß, der kann keine Familie gründen. Von dem kleinem Nettogehalt für Kindergarten immer mehr bezahlen, den man in der Nähe nicht finden kann? Mühsam irgendwie Kinder erziehen, damit der Kriegsminister Boris Pistolius sie kriegstüchtig machen kann und sie für einen fernen Kriegseinsatz zwangsmobilisieren kann, damit sie die deutsche Freiheit in der Ukraine, Iran oder Taiwan verteidigen? Damit die Überlebenden das gigantische "Sondervermögen" vom ewigen Schwätzer Friedrich Merz zurückzahlen? Damit sie in einem von der nach Russland expandierenden NATO provozierten Atomkrieg elend verrecken? Ungeborene Kinder müssen keine Wohnung suchen. Ungeborene Kinder kann der Fiskus nicht ausbeuten. Ungeborene Kinder kann der Kriegsminister nicht im fernen Ausland als Kanonenfutter verheizen.
Ein Volk, das keine Kinder mehr bekommt, hat den Glauben an seine eigene Zukunft verloren. Und ein Staat, der das tatenlos hinnimmt, verwaltet nur noch seinen eigenen Niedergang.
Keine weitere endlose Milliarden Steuergeld ohne eine Jahresabrechnung in der korrupten Ukraine versenken. Ohne Jahresabrechnung der Ausgaben ist es eine Einladung zur Veruntreuung. Schwer verdientes Steuergeld soll im Land der Steuerzahler bleiben, wo es überall dringend gebraucht wird. Scheckbuch-Diplomatie sofort beenden. Kein schwerverdientes Steuergeld im Ausland verschenken. Endlose Steuergeld-Verschwendung in der korrupten Ukraine beenden. Lieber deutsche unterfinanzierte Krankenhäuser vor Schließung retten, marode Infrastruktur sanieren, Verschuldung der Kommunen abbauen, Alterarmut verhindern, Brücken sanieren, Wohnungsnot beseitigen, Sozialnetz erhalten, unterfinanzierte marode Krankenversicherung retten, überschuldete Pflegeversicherung retten, Rentenversicherung stützen, Natur und Klima retten. Keine Neuverschuldung, keine weiteren "Sondervermögen", Kriegswirtschaft beenden, nur zivile Güter produzieren. Selbstschädigende Sanktionen beenden, billige Energie wie früher importieren, Industriestandort retten solange es noch etwas zum Retten gibt. Massenarbeitslosigkeit verhindern. Schutzsuchende aus dem Dauerurlaub holen und in der Parkpflege, Stadtsäuberung, als Erntehelfer in der Landwirtschaft, in der Müllentsorgung und Müllsortierung einsetzen, bei Weigerung das Bürgergeld langsam bis auf Null kürzen.
Dein Kampf = Krampf
Mit Steuergeld finanzierte gemeinnützige linksextremistische Vandalen-Schlägertruppe Antifa, aufgehetzt von geistigen Brandstiftern vom Internetportal Indymedia, kämpft gegen eine erfolgreiche an der Wahlurne unbesiegbare Alternative für Deutschland.
Brandmauer braucht nur die Partei, welche unbeliebt, unfähig, erfolglos ist, statt Wahlversprechen einzuhalten bald Gegenteil macht, die Wirtschaft ruiniert, die Infrastruktur vernachlässigt, mit Aufrüstung und Scheckdiplomatie ständig neue Schulden macht. Die kriegseuphorischen linksgrünen Werte-Demokraten werden die Macht an die recht populäre AfD erst dann freiwillig abgeben, wenn Deutschland wirtschaftlich ganz am Boden liegt, wenn sie wirtschaftlich nicht mehr weiter wissen, wenn niemand Staatsanleihen kaufen will, wenn die letzte Firma nach Polen oder Rumänien umgezogen oder insolvent ist, wenn das letzte Krankenhaus geschlossen ist, wenn es Strom nur bei viel Sonne und starkem Wind gibt, wenn enttäusche obdachlose Schutzsuchende aus Deutschland fliehen, um anderswo Wohlstand zu suchen.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime.
AfD sollte im Bundestag vom Bundesfinanzminister eine vollständige Liste verlangen was, wer und wo im Ausland finanziell unterstützt wird. Während Berlin die Welt beglückt, warten deutsche Kommunen auf Sanierungsgelder, ächzen Familien unter Abgabenlast und explodierenden Energiepreisen, und die versprochene Haushaltsdisziplin des Kanzlers – „keine neuen Schulden" – ist längst einem 500-Milliarden-Sondervermögen gewichen. Das Geld, so wird deutlich, ist durchaus vorhanden. Es fließt nur eben zuverlässig überallhin, nur nicht dorthin, wo der deutsche Steuerzahler es sich am dringendsten wünschte: in sein eigenes Land.Es wäre an der Zeit, dass wieder Politiker Verantwortung übernehmen, die für Deutschland und seine Bürger arbeiten – und nicht als Erfüllungsgehilfen internationaler Finanzkonzerne. Diese Einschätzung teilt inzwischen ein wachsender Teil der deutschen Bevölkerung. Man muß den großzügigen freigiebigen Scheckbuch-Diplomaten auf die Finger schauen. Es macht den Scheckbuch-Diplomaten offensichtlich riesigen Spaß fremdes Geld zu verschenken, wie wenn man Tiere aus der ausgestreckten Hand füttert. Es kann nicht sein, dass die Menschen immer neue und höhere Steuern, Gebühren und Sozialabgaben bezahlen müssen und der Staat sich trotzdem immer mehr und immer schneller verschuldet, versteckt in Schattenhaushalten und "Sondervermögen", mit Handelssalden und mit nicht rückzahlbaren "Krediten" an die Ukraine. Wenn die recht populäre AfD irgendwann an die Macht kommt, dann wir sie ein total überschuldetes, verarmtes Land ohne Industrie übernehmen dürfen, ein Asylanten-Pleite-Land. Scheckbuch-Diplomatie, Aufrüstung mit Kriegsanleihen und Kriegswirtschaft sofort beenden, ein energiearmes, rohstoffarmes und überschuldetes Land mit sterbender Industrie kann sich diesen Luxus nicht leisten.
Die Zahlen sind erschütternd, und dennoch werden sie im politischen Berlin mit einer bemerkenswerten Gleichgültigkeit zur Kenntnis genommen. Nach den endgültigen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die zusammengefasste Geburtenziffer im Jahr 2025 auf nur noch 1,32 Kinder je Frau gefallen. Das Statistische Bundesamt verweist gerne auf die geburtenschwachen Jahrgänge der 1990er-Jahre, die nun ins Elternalter kämen. Doch das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Wer ehrlich ist, muss die tieferen Ursachen benennen: eine Politik, die junge Familien im Stich lässt. Explodierende Wohnkosten, eine erdrückende Steuer- und Abgabenlast, eine Inflation, die durch immer neue Schuldenberge – man denke an das 500-Milliarden-Sondervermögen – weiter angeheizt wird. Wer soll unter diesen Bedingungen noch guten Gewissens eine Familie gründen? Wer sich unter der unerträglichen Abgabenlast keine eigene Wohnung leisten kann und deswegen bei seinen Eltern wohnen muß, der kann keine Familie gründen. Von dem kleinem Nettogehalt für Kindergarten immer mehr bezahlen, den man in der Nähe nicht finden kann? Mühsam irgendwie Kinder erziehen, damit der Kriegsminister Boris Pistolius sie kriegstüchtig machen kann und sie für einen fernen Kriegseinsatz zwangsmobilisieren kann, damit sie die deutsche Freiheit in der Ukraine, Iran oder Taiwan verteidigen? Damit die Überlebenden das gigantische "Sondervermögen" vom ewigen Schwätzer Friedrich Merz zurückzahlen? Damit sie in einem von der nach Russland expandierenden NATO provozierten Atomkrieg elend verrecken? Ungeborene Kinder müssen keine Wohnung suchen. Ungeborene Kinder kann der Fiskus nicht ausbeuten. Ungeborene Kinder kann der Kriegsminister nicht im fernen Ausland als Kanonenfutter verheizen.
Ein Volk, das keine Kinder mehr bekommt, hat den Glauben an seine eigene Zukunft verloren. Und ein Staat, der das tatenlos hinnimmt, verwaltet nur noch seinen eigenen Niedergang.
Keine weitere endlose Milliarden Steuergeld ohne eine Jahresabrechnung in der korrupten Ukraine versenken. Ohne Jahresabrechnung der Ausgaben ist es eine Einladung zur Veruntreuung. Schwer verdientes Steuergeld soll im Land der Steuerzahler bleiben, wo es überall dringend gebraucht wird. Scheckbuch-Diplomatie sofort beenden. Kein schwerverdientes Steuergeld im Ausland verschenken. Endlose Steuergeld-Verschwendung in der korrupten Ukraine beenden. Lieber deutsche unterfinanzierte Krankenhäuser vor Schließung retten, marode Infrastruktur sanieren, Verschuldung der Kommunen abbauen, Alterarmut verhindern, Brücken sanieren, Wohnungsnot beseitigen, Sozialnetz erhalten, unterfinanzierte marode Krankenversicherung retten, überschuldete Pflegeversicherung retten, Rentenversicherung stützen, Natur und Klima retten. Keine Neuverschuldung, keine weiteren "Sondervermögen", Kriegswirtschaft beenden, nur zivile Güter produzieren. Selbstschädigende Sanktionen beenden, billige Energie wie früher importieren, Industriestandort retten solange es noch etwas zum Retten gibt. Massenarbeitslosigkeit verhindern. Schutzsuchende aus dem Dauerurlaub holen und in der Parkpflege, Stadtsäuberung, als Erntehelfer in der Landwirtschaft, in der Müllentsorgung und Müllsortierung einsetzen, bei Weigerung das Bürgergeld langsam bis auf Null kürzen.