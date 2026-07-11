[AC] Bannerdrop in Burtscheid Für echte Alternativen gegen die AFD

Diese Alternativen werden von der AFD angegriffen, sie ist eine Partei der Bonzen und Faschisten. Dies zeigt sich an ihrer Politik genauso wie an ihrer sehr engen Verbindung zu Tech-Miliardären und Faschisten. Wenn lokale AFD Gruppen auf Bürgernah tun müssen wir ihnen zeigen, dass wir sie durchschauen und klar machen welche Alternative sie aufbauen wollen. Ihre Ideen führen uns nicht in ein sicheres oder „produktiveres“ Land. Es führt uns in faschistische Gewalt, die die AFD dauerhaft legitimiert und fordert diese auch Staatlich auszubauen. Es führt uns in EU Gesetze die Kinder in Gefängnisse stecken. Im Gegensatz zur Behauptung der Freiheit führt es uns in einen im Ausbau befindenden Überwachungsstaat und eine immer stärkere Kontrolle in allen Lebensbereichen.

An der Stelle beziehen wir uns nicht nur auf die AFD. Auch anderen Parteien wie CDU und SPD beteiligen sich an diesen Entwicklungen und sind anzugreifen, doch in der AFD finden wir den parlamentarischen Arm der neuen faschistischen Bewegung.

Alternativen schaffen wir selbstbestimmt und organisiert. Wir lassen uns von Faschos nicht den Raum nehmen!

Lohnarbeit trotzdem da Nachtaktive-Antifa!!!