[Italien] Operation vom 16. Juni: Alle Genoss*innen, die von der Ermittlung betroffen waren, sind frei!

Noch warten wir auf Nachrichten über Toni und Pietro: Sie wurden nicht der Mitgliedschaft in besagter Vereinigung beschuldigt, wurden jedoch im Zusammenhang mit dem Vorwurf des „Terrorismus der Worte“ (270-quinquies, Absatz 3) festgenommen, nachdem bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen einige Flugblätter beschlagnahmt worden waren, die bei ihnen gefunden wurden.

In der Zwischenzeit feiern wir die Rückkehr der sieben Genoss*innen in die Straßen!

Weitere Updates folgen.

Quelle: https://ilrovescio.info/2026/07/09/operazione-del-16-giugno-tutti-liberi...