[Italien] Operation vom 16. Juni: Alle Genoss*innen, die von der Ermittlung betroffen waren, sind frei!
Mit Freude teilen wir mit, dass Micol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna und Giulia – also die Mitstreiter*innen, die bei dem am 16. Juni durchgeführten anti-anarchistischen Razzia wegen 270-bis festgenommen wurden – vom Berufungsgericht (Tribunale del Riesame) freigelassen wurden, da es den Vorwurf des strafbaren Zusammenschlusses für nicht stimmig hielt.
Noch warten wir auf Nachrichten über Toni und Pietro: Sie wurden nicht der Mitgliedschaft in besagter Vereinigung beschuldigt, wurden jedoch im Zusammenhang mit dem Vorwurf des „Terrorismus der Worte“ (270-quinquies, Absatz 3) festgenommen, nachdem bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen einige Flugblätter beschlagnahmt worden waren, die bei ihnen gefunden wurden.
In der Zwischenzeit feiern wir die Rückkehr der sieben Genoss*innen in die Straßen!
Weitere Updates folgen.
Quelle: https://ilrovescio.info/2026/07/09/operazione-del-16-giugno-tutti-liberi...