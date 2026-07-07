(Berlin) Solidarität gegen gewalttätige "Besetzung" - Gewalt gegen Linke darf nicht folgenlos bleiben
Als unterzeichnende Gruppen erklären wir unsere Solidarität mit den Menschen, die am 4.7.2026 im La Casa/AJZ Kita in Berlin-Hellersdorf angegriffen wurden. Wir stehen klar und solidarisch gegen die gewalttätige Besetzung linker Räume, die allein dem Zweck diente, die eigene Machtposition durchzusetzen. Diese Eskalation in Zeiten steigender Neonaziübergriffe und einer immer weiter nach rechts driftenden Gesellschaft ist fatal. Als antifaschistische Gruppen appellieren wir an die progressiven Kräfte der Berliner Linken, sich gegen den Angriff zu stellen und die Beteiligten sowie ihre Unterstützer*innen konsequent auszuschließen.
Am 4.7.2026 drangen rund 15 Personen maskiert und bewaffnet in das AJZ Kita/La Casa in Hellersdorf ein. Wie sie später in einer Erklärung schrieben, wollten sie einen Teil des linken Zentrums besetzen, um ein Zeichen "gegen Antisemitismus" zu setzen. Sie versuchten in diesem Zusammenhang zudem, eine dort wohnende Person gewaltvoll aus ihrem Zuhause zu schmeißen. Dabei prügelten die Angreifenden unvermittelt auf Personen ein, die sich dem in den Weg stellen wollten und besprühten sie mit Pfefferspray. Hierbei kam es zu Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach diesem Gewaltexzess verbarrikadierten sich die selbsternannten "Besetzer*innen" in einigen Räumlichkeiten. Menschen, die vermitteln wollten und Verletzte versorgten, wurden abgefilmt und aggressiv bedroht.
Nur hatten die "Besetzenden" nicht mit der Vielzahl solidarischer Menschen gerechnet, die kamen, um die gewaltvolle Besetzung zu beenden. Doch anstatt die Barrikaden aufzugeben, blieben die Besetzer*innen über Stunden im Haus, verwüsteten Räume und verschanzten sich auf dem Dach. Wir erlebten, wie sie wahllos aus den Fenstern Personen mit Pfefferspray angriffen und vom Dach bewarfen, während ihre innenstädtischen Unterstützer versuchten, das Gelände gewaltsam zu stürmen. Sie scheuten nicht davor zurück, Informationen an die Bullen weiterzugeben; in der Hoffnung, dass diese solidarische Menschen festnehmen.
Die im Haus wohnenden und solidarischen Menschen kommunizierten den Angreifer*innen, dass sie den Ort zu jedem Zeitpunkt verlassen können, ohne Gewalt befürchten zu müssen. Ihr Wunsch war einzig und allein, dass die Situation endet. Im Nachhinein verbreite die "Besetzer*innen" Horrorgeschichten von vermeintlichen Angriffen und posteten unverpixelte Videos von Menschen, die versuchten, die Besetzung zu beenden oder sich mit Masken vor dem Abfilmen zu schützen. Diese Videos kursieren mittlerweile auf zahlreichen Faschokanälen und in anti-linken Presseveröffentlichungen. So versuchen sie nun den größtenteils passiven Widerstand gegen ihre Aggression als Angriff umzudeuten. Doch deuten wir das als ein strategisches Manöver, um mit zahllosen Opfergeschichten in den sozialen Medien von der eigenen Verantwortung abzulenken. Sie waren es, die als Gruppe vornehmlich weißer, deutscher Männer in ein linkes diverses Projekt eindrangen und dabei queere junge Menschen verprügelten.
Dieser Angriff wurde offensichtlich langfristig geplant. Innerhalb weniger Augenblicke gab es eine Erklärung und eine Blog-Seite und einen instagram-Account unter "reclaim_la_casa" zu der Aktion. Zudem erfolgte der Angriff bewusst an einen Tag, an dem viele Aktivist*innen in Erfurt gegen die AfD demonstrierten. Diese Terminwahl zeigt auch, wo die Prioritäten der "Besetzer*innen" liegen, die einen Machtkampf um ein Hausprojekt über antifaschistischen Aktivismus gegen die AfD priorisieren. Stattdessen sind sie höchstens durch wiederholte misogyne Ausfälle oder bei der Bedrohung von jungen Bewohner*innen aus dem AJZ Kita aufgefallen. Sie zerstören durch ihre Aktion wichtige politische Strukturen gegen Rechts im Bezirk. Faschos bundesweit reiben sich bereits jetzt die Hände über diesen Konflikt, der von der angreifenden Gruppe öffentlich ins Netz gestellt wurde.
Auch der Kampf der Besetzer*innen "gegen Antisemitismus" ist nur vorgeschoben. Es soll vor allem eine eigene Definition von Antisemitismus durchgedrückt werden und dabei Menschen mundtot gemacht werden, die Mitgefühl und Solidarität mit palästinensischen Menschen ausdrücken.
Dementsprechend durchsichtig sind auch die weiteren Gründe zur Rechtfertigung der Besetzung. Belege sind Fehlanzeige. Es werden Behauptungen aufgestellt, Tatsachen verdreht und es wird mit Begriffen um sich geworfen, um Menschen in eine Schublade zu stecken. Es wird viel über vermeintliches Fehlverhalten von anderen geklagt und die eigene Praxis einfach unter den Tisch fallen gelassen. In den vergangenen Monaten wurden u.a. Sticker mit der Aufschrift "Fuck Islam" im AJZ KiTa angebracht und Kritiker*innen mit Gewalt bedroht. Veranstaltungen lokaler antifaschistischer Gruppen wurden von ihnen boykottiert und sabotiert.
Zuletzt ließen sich Personen aus dem Umfeld der Angreifer*innen im Zuge einer geplanten Mobilisierungs-Aktion in den Vereinsvorstand wählen. Die Vorstandsstruktur, die zuvor nicht die alleinige Autorität über Dinge beansprucht hat, die kollektiv entschieden werden, wurde ab dann instrumentalisiert, um Einzüge von ihnen unliebsamen Personen zu blockieren und basisdemokratische Strukturen durch Autorität zu ersetzen.
Wir wollen betonen, dass es die selbsternannten Besetzer*innen waren, die sich entschieden haben, diese Auseinandersetzungen mit Gewalt zu klären. Diese Form der Konfliktaustragung in unseren Häusern müssen wir als Linke konsequent ablehnen.
Viele haben seit Jahren auf einen Diskurs mit eben diesen Personen gesetzt. Leider lehnten sie Gespräche kategorisch ab. Wir als antifaschistische Ostberliner Gruppen und solidarische Gruppen aus der Innenstadt stellen uns gegen diesen gewalttätigen Angriff, die Kooperation mit den Bullen und die unhaltbaren Anschuldingen, alle Kritiker*innen seien "Antisemiten".
Wir wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung und allen Betroffenen viel Kraft für die kommenden Tage. Wir solidarisieren uns mit dem „New Casa“ und rufen alle solidarischen Menschen und Gruppen dazu auf in den nächsten Wochen vor Ort vorbeizukommen, sich im Haus einzubringen, den Schaden, den die Schläger*innen in den Räumen verursachten, gemeinsam zu reparieren und mit den Menschen vor Ort gemeinsam aktiv zu werden.
Die an dem Angriff beteiligten Personen sind an unseren Orten und auf unseren Veranstaltungen nicht mehr willkommen.
Ostberliner Antifa bleibt solidarisch - International! Wir stehen zusammen!
In Solidarität mit dem „New Casa“
Erstunterzeichner*innen:
- Berlin vs. Amazon
- Feministische Antifaschistische Jugend Organisation Charlottenburg [F_AJOC]
- Hände weg vom Wedding
- Internationalistischer Abend
- Jugend Antifa Platte [JAP]
- La Rage [LR]
- Lichtenberger Jugendantifa [LiJa]
- M6 Antifa
- North East Antifascists [NEA]
- Offenes Antifa Treffen Berlin
- Offenes Antifa Treffen Hohenschönhausen [OAT HSH]
- Offenes Rotes Treffen [ORT]
- Queeraccoustic Hangout
- Rigaer 94
Ergänzungen
Die taz schreibt da was anderes...
Hier der Link zum Bericht der taz (und die ist eher pro-palästinensisch und antiisraelisch):
https://taz.de/Wegen-antisemitismuskritischer-Besetzung/!6193470/
1. Antisemit*innen blockierten alle Eingänge, als eine antisemitismuskritische Veranstaltung stattfinden soll
2. Die Antisemit*innen sollen Anwesende dabei mit Latten und Steinen angegriffen haben, danach aufs Dach geklettert sein
und Mitglieder von "Reclaim la Casa" ins Gesicht getreten haben
3. Die Angegriffenen waren ungeschützt, als sie mit Steinen angegriffen und übers Dach gejagt wurden
4. Einer Person, die als Unterstützerin ankam, sollen die Angreifer*innen mit einem Teleskopschlagstock den Arm gebrochen (!) haben
5. Die Angegriffenen haben die Bullen gerufen, weil sie es als einzige Möglichkeit empfanden, das Haus ungefährdet unter Polizeischutz zu verlassen.
6. Die Angegriffenen haben sich deshalb entschieden, die Besetzung zu beenden.
7. Die Besetzung fand statt, weil versucht wurde, das Jugendzentrum durch "Palästinasolidarische" zu vereinnahmen und um sich gegendie „Ignoranz oder sogar Legitimierung von Antisemitismus“ zu wehren.
8. "Nach dem Beginn der Besetzung hatten wiederum eine Gruppe unter der Überschrift „Defend New Casa“ (verteidigt das neue Casa) zur „sozialen und kulturellen Verteidigung“ aufgerufen. Die Besetzung bezeichneten sie als „rücksichtslose Eskalation seitens der Zionisten,..."
" Sie hätten außerdem an einer Übernahme des Hauses gearbeitet, um dieses als „space without zionists“ (also als Ort ohne Zionist*innen) aufzubauen."
9. "Außerdem hätten die Personen regelmäßig Graffiti und Aufkleber gegen Antisemitismus und sogar zu KZ-Gedenkstätten sowie zu den Hamas-Geiseln abgekratzt und übermalt. Das Haus hätten sie mit Tags wie „Zionismus = Faschismus“, „End Israel“, „Zerschlagt den Zionismus“ oder „Glory to the Resistance“ sowie mit sogenannten Hamas-Dreiecken übersäht, und sie hätten Hakenkreuze in Davidsterne gekritzelt. Ebenso hätten sie Texte gepostet, die Nationalismus verharmlosten und Israel mit Nazi-Deutschland gleichsetzten. Aus einem Transparent hätten sie nach dem Satz „Freedom and Peace for the Palestinian People“ ein hinzugefügtes „and the Jews“ herausgeschnitten."
10. "Aktivitäten von vielfältigen Gruppen im AJZ seien „nie widerspruchsfrei“ gewesen und offen für kritischen Austausch, heißt es in dem Statement. Teils sei man auch mit dem Einvernehmen auseinandergegangen, dass eben zu bestimmten Punkten die Meinungen auseinandergingen. Doch sie seien immer von „einem antifaschistischen Minimalkonsens“ getragen gewesen, der neben dem Engagement gegen Rassismus und Sexismus auch das gegen jeden Antisemitismus einschließe. Seit 25 Jahren sei das AJZ damit im „von extrem rechten Aktivitäten geprägten“ Randbezirk zahlreichen Bedrohungen und Angriffen von außen ausgesetzt gewesen."
Interessant außerdem das Zitat aus dem Text auf dieser Seite hier:
"Dementsprechend durchsichtig sind auch die weiteren Gründe zur Rechtfertigung der Besetzung. Belege sind Fehlanzeige. Es werden Behauptungen aufgestellt, Tatsachen verdreht und es wird mit Begriffen um sich geworfen, um Menschen in eine Schublade zu stecken" Wie stellt Ihr euch diese Belege vor? Unverpixelte
Videos von euren Angriffen auf ungeschützte Menschen (über die Ihr euch eben noch beschwert)? Fotos von angekratzten Aufklebern und zerschnittenen Transpis, die Ihr selbst anschauen könntet statt Beweise wie in einem Gerichtsverfahren zu fordern?
"Fuck Islam"-Aufkleber sind selbstverständlich diskriminierend und beleidigend (falls dort nicht "Fuck Islamism" stand), aber wie ist es mit dem Abkratzen von Aufklebern zu Geiseln/ Ermordeten/... der Hamas, zu KZ-Gedenkstätten und gegen Antisemitismus?
Entwürdigung der jüdischen Opfer des Holocaust und des Hamasangriffs 2023 vs. lächerliche Religions-"Kritik", die so auch gegen das Christentum stattfinden könnte?
Und dass Ihr angeblich die Austragung von "Konflikten um Häuser" mit Gewalt ablehnt... Wie beweist Ihr eigentlich, dass die "Horrorgeschichten", die die ,Antideutschen' angeblich verbreiten, nicht wahr sind? Das verlangt Ihr aber doch von Ihnen?
Und das hier? "Viele haben seit Jahren auf einen Diskurs mit eben diesen Personen gesetzt. Leider lehnten sie Gespräche kategorisch ab. Wir als antifaschistische Ostberliner Gruppen und solidarische Gruppen aus der Innenstadt stellen uns gegen diesen gewalttätigen Angriff, die Kooperation mit den Bullen und die unhaltbaren Anschuldingen, alle Kritiker*innen seien "Antisemiten"." (Vgl. 10. aus der taz oben)
Seid Ihr da nicht verdächtig pauschalisierend? Wieso unterscheidet sich eure Einschätzung so sehr von 10.?
Bei euch hackt's wohl!
Ja, innerlinke Gewalt ist absolut abzulehnen, da sind wir uns einig.
Aber dann sollte man schon zumindest ehrlich auf die Situation schauen und durchdringen, wer da wem gegenüber gewaltätig war!
EUCH sollte man aus linken Zusammenhängen ausschließen, nicht die Menschen von Reclaim La Casa, die sich gegen autoritäre Raumnahme zur Wehr setzen.
Dass ein "Internationalistischer Abend", der vor über 20 Jahren schon innerlinke Gewalt gutgeheißen und gedeckt hat, da runtersetzt, wundert nicht, auch eine vor ein paar Jahren von autoritären Spinnern übernommene R94 wundert (leider) nicht, aber was ist denn bitteschön mit NEA und den OATs los?!
Kommt mal klar!
Die Frage der Gewalt
Die Frage wer wem gegenüber gewalttätig war ist doch offensichtlich. Es sind Antideutsche in die Räume eingebrochen und haben Person angegriffen und versucht diese aus ihren privaten Räumen zu schmeißen. Sich dann darüber zu beschweren, dass diese sich eben zur Wehr setzen gegen vermummte Gewalttäter ist doch wohl offensichtlich. Oder lasst ihr euch gerne aus euren vier Wänden brutal herausschmeißen und wartet danach bis diese freiwllig gehen? Ist davon wirklich irgendwer ausgegangen? Dass "Reclaim La Casa" nicht unterscheiden kann zwischen Meinungsverschiedenheiten, basisdemokratischen Prozessen und Autoritarismus und sich nur mit massiver Gewalt und Eskalation zu helfen weiß, zeigt doch perfekt auf wo die "autoritäre Linke" zu verorten ist.
Melonensekte
Hier werden wieder Tatsachen verdreht dargestellt. Das ist typisch für die autoritäre Melonensekte, die aggressiv, manipulativ und verblendet auftritt.
Ihr wolltet also mit Latten mit Nägeln dran "vermitteln"? Warum wart ihr nicht vorher einsichtig, und habt die Eskalation vermieden? Ich sags euch: weil ihr das so wolltet und nun opfern könnt und die 90er Mottenkoste "antiD" aufmachen könnt.
Diese meist jungen Menschen lassen sich von alten Antisemiten einlullen und politisieren sich gefährlich und anti links. Gestern noch Klima, nun gegen Leben in Israel.
Das Argument "wo wart ihr in Erfurt" zieht nicht, da z. Bsp. RIAS in Erfurt vor diesem Mob geschützt werden musste.
Dieser Trupp unterwandert Projekte und stellt dann Gegenwehr als "anti basisdemokratisch" dar. Es ist nur noch traurig.
Die Liste der Supporter ist auch ein who is who an Gruppen, die vorab mit antisemtischen und falschen Aussagen aufgefallen sind.
Diese Linke ist kaputt und der blinde Wahn der "pro Pali" Bewebung freut die Faschisten. Danke für nichts, nehmt eure Fähnchen und Nationalfarben (Melonen) und haut ab! Ihr seid keine Anarchisten, wenn ihr nur gegen Israel als Staat hetzt und mit Nationallappen rumlauft.
mit Holzlatten mit Nägeln
mit Holzlatten mit Nägeln drin sich zu "verteidigen" ist also angemessen? Sich mit Armbinden markieren um nicht die falschen tod zu kloppen? New Casa und friends nur ein antisemitischer Mob, noch 1 Meter vom Fascho sein entfernt.
New Casa und friends nur ein
New Casa und friends nur ein antisemitischer Mob, noch 1 Meter vom Fascho sein entfernt.