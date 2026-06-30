Die R94 ist nicht wehrlos!!!

Liebe Genoss*innen,

der Winter ist vorbei und es ist an der Zeit aus dem Winterschlaf zu erwachen und wieder aktiv zu werden! Die Rigaer94, eine der letzten politischen Besetzungen in Berlin, ist aktuell akut Räumungsbedroht. Nach mehr als 35 Jahren Besetzung, mehreren Räumungsversuchen und vielen anderen Hindernissen werden wir nicht aufgeben und weiterhin für autonome Orte kämpfen. Vor wenigen Wochen jährte sich zum 5-mal die Brandschutzbegehung.(mehr hierzu und zu geschichte des hauses:https://rigaer94.squat.net/chronik/)

Dieser Anlass und die aktuelle Lage geben Anlass zu zeigen, dass auf jede Bedrohung unseren Strukturen gegenüber eine Reaktion von uns kommt.

Wir haben in der Nacht zum 19.06 das Büro des "Besitzers" der R94 in der Schlüterstraße 19 mit buttersäure angegriffen. #dieMedvedsstinken

Es ist an der Zeit Eigentümer*innen, die Politik und den Kapitalismus anzugreifen.

Werdet kreativ und werdet vor allem aktiv. Sucht euch Genoss*innen und besucht euer lokales Parteibüro oder sucht euch hier ein geeignetes Ziel mit dem ihr uns unterstützen könnt(https://lafoneinvest.noblogs.org/wir-gehen-rein-und-die-dokumente-gehen-...).

Checkt eure Aktionsbereitschaft und kocht Buttersäure, zündet Autos an, werft Scheiben ein oder schmiert Türen voll.

Liebe Genoss*innen dies ist ein expliziter Aufruf zu Straftaten.

Steht auf, seid laut, wehrt euch.

Lieber Herr Medved,

Wir kennen deine Adressen und die deines Umfelds.

Die Rigaer anzugreifen heißt Probleme bekommen, denn es ist unser Haus und wir werden dafür Kämpfen.

In love and rage,

ein paar Autonome