[KA] Bundeswehraufmarsch gestört - Video

Veranstaltungen wie diese zeigen, wie die Bundeswehr Stück für Stück versucht, die Gesellschaft auf den Kriegskurs der Bundesregierung einzustimmen. Während die BRD in weiten Teilen der Welt mitmordet und von dem Morden profitiert, wird unsere Klasse hier vor Ort für ihre Kriege immer mehr in die Armut gezwungen.

Gleichzeitig sind wir es, die für die Interessen des Kapitals und den Großmachtfantasien des deutschen Staates in den Krieg geschickt werden. Bei dem Aufmarsch der Bundeswehr wurden hunderte junge Menschen feierlich in die Bundeswehr willkommen geheißen. Sie sind es, die für die Interessen der Herrschenden morden und sterben sollen.

Mit Versprechungen von finanziellen Vorteilen, von stabilen Arbeitsbedingungen und dem Gerede von Moral, wird ihnen die Bundeswehr als normaler Arbeitgeber verkauft. So wird die Realität des Krieges immer mehr verschleiert.

Wenn Armut immer mehr zur Realität unserer Klasse wird, werden sich auch immer mehr Menschen gezwungen fühlen diesen Weg einzuschlagen. Doch wenn wir es sind, die die Kriege der Herrschenden letztendlich ausführen müssen, sind es auch wir, die diese Kriege verweigern sabotieren angreifen und schlussendlich stoppen können.

Hierfür müssen wir uns breit aufstellen und uns gesellschaftlich verankern, wir müssen gemeinsam als Klasse kämpfen: Gegen Sozialabbau, Aufrüstung und die imperialistische Kriege des Westens. Wir müssen die Kriege dort bekämpfen, wo sie vorbereitet und gepant werden und zwar hier!

Bundeswehrpropaganda stören! Krieg dem Krieg!