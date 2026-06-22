Solidarität nach Göttingen - AfD-Politiker Josef Häusel in Stuttgart Giebel geoutet

Als Reaktion auf den lebensgefährlichen, faschistischen Messerangriff auf einen Antifaschisten in Göttingen, haben wir heute Nacht den Nazi Josef Häusel bei sich daheim besucht, seine Nachbar:innen über ihn aufgeklärt und die Wohnung großflächig mit Farbe markiert.

Josef Häusel – Engelbertstraße 78 Stuttgart Giebel, 1 Stock rechts, arbeitet bei der Firma My Spa als Softwareentwickler oder Selbständig als Entwickler für Web, Sound, AI unter anderem bei Klangerfinder.

Josef Häusel ist bei der AfD Stuttgart aktiv und bei der neu gegründeten Generation Deutschland BW.

Nur vor einem Nazi den ihr kennt, könnt ihr euch und andere schützen.

Wir wissen, dass solche Aktionen weder faschistische Angriffe verhindern, noch eine wirklich angemessene Reaktion darauf sind, dass einer von uns abgestochen wurde.

Trotzdem halten wir es für richtig überhaupt zu reagieren, ins Tun zu kommen und Rechten das Leben schwerer zu machen.

Es ist wichtig, den antifaschistischen Kampf breit und konkret zu organisieren. Neben (großen) Protesten, Solidaritäts- und Vermittlungsarbeit, Aufklärung und allem anderen, braucht es (offensiven) antifaschistischen Selbstschutz in all seinen Ausprägungen.

Damit kann man einfach anfangen – notwendig ist es!

Solidarität und Kraft nach Göttingen!

Antifa heißt Angriff!