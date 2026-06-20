Veranstaltung: Solidarität mit Daniela Klette! Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!

Genoss*innen der Gruppe Solidarität mit Daniela und eine Journalistin, die den Prozess kontinuierlich beobachtet hat, berichten vom bisherigen Verfahren. Zusätzlich gibt es Informationen zur aktuellen Situation von Daniela. Es wird auch um die Zeugenvorladungen für den kommenden Prozess in Frankfurt am Main gehen.

Eine Vertreterin der Alliance of Internationalist Feminist wird über die Bedeutung des Prozesses sowie der Kämpfe der RAF, für internationalistische und antikoloniale Bewegungen sprechen. Es soll außerdem noch Platz für Nachfragen und Diskussion bleiben.

Freiheit für die Ulm5 und die Angeklagten Antifas! Solidarität mit den § 129b-Gefangenen! Freiheit für Mumia Abu-Jamal!

Sa. 27.6.2026 18 Uhr

Info- und Stadtteilladen LUNTE

Weisestr. 53, 12049 Berlin-Neukölln

Nähe U-Bhf. Boddinstr.

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Kontakt: solidarisch-mit-daniela@t-online.de | www.solidarisch-mit-daniela.de

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Habt ihr Interesse oder Fragen zur Solidaritätsarbeit zu Daniela? Dann kommt vorbei! Beim Gefangenenschreibtresen jeden 3. Freitag im Monat ab 19 Uhr im Zielona Gora (Grünberger Straße 73, 10245 Berlin) oder beim Gefangenen Info Café jeden 2. Montag im Monat von 17-21 Uhr in der Lunte (Weisestr. 53, 12049 Berlin)