Bullenhass kennt keine Grenzen!
Hausbesuche bei Janke (PK16) und de Vries (CDU)
Am 18.06.2026 haben wir das Auto von Erik Janke, Leiter des Polizeikomissariat 16 an seiner Wohnadresse Neubrandenburgerstrasse 22 im idyllischem Henstedt-Ulzburg abgefackelt.
Janke leitet und koordiniert menschenfeindliche Einsätze im Schanzenviertel. Für uns ist es egal, ob Knüppelbulle oder Schreibtischtäter, all cops are targets.
Für euch endet der Dienst vielleicht an der Stempeluhr, für uns bleibt ihr jederzeit Bullenschweine, ob auf der Strasse oder in eurem vermeintlich sicheren Zuhause.
Wir haben bei unserem Besuch durchaus bauliche Gegebenheiten berücksichtigt und dass der Wagen nicht unter dem Carport stand, sodass keine Gefahr für Leib und Leben entsteht.
Dennoch finden wir dass die Angst die Seite wechseln muss und senden feurige Grüsse und Kraft an alle inhaftierten Antifas!
Besuch mit Buttersäure beim rassistischen CDUler Christoph de Vries im Tannenberg 28 in Hamburg
Schon bevor de Vries im Mai 2025 zum Staatsssekretär beim Bundesminister des Inneren und rechten Hardliner Dobrindt (CSU) aufgestiegen ist, hat er sich mit einer Vielzahl rassistischer Aussagen bundesweit einen Namen gemacht. Ob Rassetheorien oder “Integrationsskalen”, in die er so gerne Menschen einsortiert, de Vries gefällt sich in der Rolle des rechten Kulturkämpfers mit ideologischen Überschneidungen zur AFD.
Für seine Rolle als Staatssekretär kündigte er er an “alles daranzusetzen, dass die Asylwende Wirklichkeit wird.”
Was das bedeutet, wurde in den letzten Monaten immer absehbarer: zerrissene Familien, mehr und mehr Abschiebeknäste und noch mehr Tote an den Mauern von Europa.
Auch wenn unsere Interventionen begrenzt bleiben, durchbrechen wir damit die Friedhofsruhe und markieren rassistische Schreibtischtäter ebenso wie Strassennazis. Damit die Angst die Seite wechselt: Make Racists Afraid Again!”
FREE ALL ANTIFAS – Feuer und Flamme der Repression!
Ergänzungen
Staatsfeindliche Antifas müssen im Knast entsorgt werden!
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.
Staatsfeindliche Antifas müssen im Knast entsorgt werden!
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.
Staatsfeindliche Antifas müssen im Knast entsorgt werden!
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.
Staatsfeindliche Antifas müssen im Knast entsorgt werden!
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.
Staatsfeindliche Antifas müssen im Knast entsorgt werden!
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.
Staatsfeindliche Antifas müssen im Knast entsorgt werden!
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.
Staatsfeindliche Antifas müssen im Knast entsorgt werden!
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.
Staatsfeindliche Antifas müssen im Knast entsorgt werden!
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Demokratie bedeutet eben auch, Wahlergebnisse zu akzeptieren, die einem nicht gefallen. Es ist symptomatisch für eine Generation von Aktivisten, die jeden politischen Gegenwind als existenzielle Bedrohung empfinden und jeden demokratischen Rechtsruck als Vorboten des Faschismus deuten. Es ist ein Muster, das man in ganz Europa beobachten kann: Sobald Bürger konservative Parteien wählen, sobald Gesellschaften sich auf Sicherheit, Ordnung und traditionelle Werte besinnen, wird reflexartig die Faschismus-Keule geschwungen. Dieses inflationäre Verwenden eines der schwersten politischen Vorwürfe überhaupt entwertet nicht nur den Begriff selbst, sondern verhöhnt auch die tatsächlichen Opfer faschistischer Regime. Ihr leidet unter Repressionen? Das ist doch kein unlösbares Problem. Die Grenzen sind noch offen, sogasr für kriegstüchtige Wehrpflichtige. Holt euch das letzte Bürgergeld und haut doch einfach ab! Die Schutzsuchenden aus den Asylwohnheimen übernehmen mit großer Freude eure Wohnungen inklusive Mobiliar. Tut was Gutes für Schutzsuchende und haut endlich ab! Worauf wartet ihr noch???????
Wer die Friedens-Volkspartei AfD bekämpft, der ist krank im Kopf, ist aufgehetzter Idiot oder ist gekauft. Vorherige und jetzige Machthaber vertrieben und vertreiben die Industrie aus dem Land. Jetzige Machthaber bauen mit Kriegswirtschaft astronomische Schulden auf, von welchen die Menschen nichts haben. Vorherige und jetzige Machthaber erhöhten und erhöhen die Abgabenbelastung. Jetzige Machthaber kürzen Sozialleistungen. Jetzige Machthaber wollen Wehrpflicht und um jeden Preis maximal aufrüsten für den geplanten Krieg unter gefälschtem Vorwand, das es dabei für arme Einwohner keine Schutzräume gibt und Krankenhäuser an Unterfinanzierung sterben, interessiert Machthaber nicht, sie haben nur für sich gut vorgesorgt, mit Luxusbunkern, mit Vorräten, mit Fluchtfahrzeugen zu ihren Ersatzwohnsitzen im fernen südlichen Ausland. Radioaktive Wolke zirkuliert nur auf der Nordhalbkugel, weil es keinen Wind von Nord nach Süd gibt. Putin sagte, wenn es Russland nicht geben sollte, dann muß es die Welt auch nicht geben. Gebt den Einwohnern neben Jodtabletten auch Zyankalikapseln gegen sinnloses Leiden vor einem sicheren Tod.