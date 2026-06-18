Bullenhass kennt keine Grenzen!

Am 18.06.2026 haben wir das Auto von Erik Janke, Leiter des Polizeikomissariat 16 an seiner Wohnadresse Neubrandenburgerstrasse 22 im idyllischem Henstedt-Ulzburg abgefackelt.

Janke leitet und koordiniert menschenfeindliche Einsätze im Schanzenviertel. Für uns ist es egal, ob Knüppelbulle oder Schreibtischtäter, all cops are targets.

Für euch endet der Dienst vielleicht an der Stempeluhr, für uns bleibt ihr jederzeit Bullenschweine, ob auf der Strasse oder in eurem vermeintlich sicheren Zuhause.

Wir haben bei unserem Besuch durchaus bauliche Gegebenheiten berücksichtigt und dass der Wagen nicht unter dem Carport stand, sodass keine Gefahr für Leib und Leben entsteht.

Dennoch finden wir dass die Angst die Seite wechseln muss und senden feurige Grüsse und Kraft an alle inhaftierten Antifas!

Besuch mit Buttersäure beim rassistischen CDUler Christoph de Vries im Tannenberg 28 in Hamburg

Schon bevor de Vries im Mai 2025 zum Staatsssekretär beim Bundesminister des Inneren und rechten Hardliner Dobrindt (CSU) aufgestiegen ist, hat er sich mit einer Vielzahl rassistischer Aussagen bundesweit einen Namen gemacht. Ob Rassetheorien oder “Integrationsskalen”, in die er so gerne Menschen einsortiert, de Vries gefällt sich in der Rolle des rechten Kulturkämpfers mit ideologischen Überschneidungen zur AFD.

Für seine Rolle als Staatssekretär kündigte er er an “alles daranzusetzen, dass die Asylwende Wirklichkeit wird.”

Was das bedeutet, wurde in den letzten Monaten immer absehbarer: zerrissene Familien, mehr und mehr Abschiebeknäste und noch mehr Tote an den Mauern von Europa.

Auch wenn unsere Interventionen begrenzt bleiben, durchbrechen wir damit die Friedhofsruhe und markieren rassistische Schreibtischtäter ebenso wie Strassennazis. Damit die Angst die Seite wechselt: Make Racists Afraid Again!”

FREE ALL ANTIFAS – Feuer und Flamme der Repression!