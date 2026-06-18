[Italien] In Zeiten des Krieges - Über die antianarchistische Razzia vom 16. Juni

Während die aus den Medien durchsickernden Informationen spärlicher und lückenhafter sind als sonst, ist ziemlich klar, dass sich die Ermittlungen um einige Sabotagen an Eisenbahnstrecken drehen, insbesondere um jene vom 14. Februar auf der Strecke Rom–Florenz, gerichtet gegen die Kriegs‑Olympiade von Cortina 2026.

Dass die Medien die Anarchist*innen diffamieren, ist nicht neu; dennoch muss man über das diesmal erreichte Niveau der Regime‑Propaganda (insbesondere des unübersehbaren TG1) innehalten: „sie trafen sich in einem Landhaus wie die Mafia“, „sie planten die Strategie der Spannung“, „sie beabsichtigten Gewalttaten“, „anarchistischer Terrorismus“ … Wenn es diesen Herren nützt, daran zu erinnern, dass die Mafia für Anarchist*innen ebenso ein Feind ist wie jede Autorität, und dass in diesem Land die „Strategie der Spannung“ vom Staat betrieben wurde, dann ist es nicht schwer, hinter diesen schmutzigen Worten eine klare Absicht zu erkennen: dieselbe, die 2015 zur Umwandlung der Direzione Nazionale Antimafia (DNA) in Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) führte. Mit dem Ergebnis, dass nun denselben absoluten Stigmatisierungen und entsprechenden Maßnahmen, die bisher wahren oder angeblichen Mafiosi (und seit Jahrzehnten den revolutionären Kommunist*innen) vorbehalten waren, nun die Anarchist*innen unterworfen werden. Verschärfend für Revolutionär*innen kommt hinzu, dass sie Gewalt nicht aus Profit‑ oder Machtinteresse ausüben würden, sondern als eine Art Selbstzweck, aus purem Zerstörungsdrang oder welcher düsteren Todeslust auch immer.

Als wären die Hochgeschwindigkeitsbahnlinien nicht Teil der von der Europäischen Union ausgearbeiteten Pläne zur militärischen Mobilität (mit Unterstützung in Italien durch Leonardo S.p.A., das 2024 eine entsprechende Ad‑hoc‑Vereinbarung mit RFI unterzeichnet hat), um einen direkten Krieg mit Russland vorzubereiten.

Als hätten sich nicht Tausende aus völlig klaren Gründen gegen die Olympischen Winterspiele gestellt: wegen der Anwesenheit der (für die Gelegenheit uniformfreien) israelischen Mannschaftssoldat*innen, der Eskorte der mörderischen Banden der ICE, der Verwüstung der alpinen Umwelt im Namen des üblichen „großen Ereignisses“ … Und als wären diese Motive nicht im nach dem Sabotageakt veröffentlichten Kommuniqué unmissverständlich vertreten worden. Zur üblichen Anschuldigung des „Terrorismus“ meinen wir, Gaza habe die Sache hinreichend klargestellt — Zweifel, wer den Terror verbreitet, können kaum noch bestehen.

In Kriegszeiten, sagte ein alter Dichter, ist die erste Opfer die Wahrheit.

Während Alfredo Cospito als eine Art Sündenbock für die „Schuld“ der gesamten anarchistischen Bewegung im 41‑bis bleibt, kriminalisiert der Staat sogar die bloße Absicht, etwas zu tun, um ihn der Folter zu entziehen. Während wir noch Atem schöpfen müssen nach dem Tod von Sara und Sandro, versucht der Staat, ihn gegen uns zu verwenden.

Wir wissen nicht, ob die Festgenommenen und Beschuldigten die ihnen vorgeworfenen Taten begangen haben. Wir können nur wiederholen, was wir in ähnlichen Fällen oft geschrieben haben: Sind sie „unschuldig“, haben sie unsere volle Solidarität; sind sie „schuldig“, haben sie sie umso mehr.

Solidarität mit Nico, Bibi, Micol, Arnau, Stefano, Giulia, Luna, Pietro, Tony - mit allen Beschuldigten und Durchsuchten.

Raus mit Alfredo aus dem 41‑bis!

Mit Sara und Sandro im Herzen.

Anarchistinnen und Anarchisten aus Trient und Rovereto

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Ergänzend zu diesem Text aus dem Trentino, die vorläufigen Adressen der Inhaftierten:

Nico Aurigemma

Arnau Vallet Casadevall

Stefano Marri

Andrea Toniolo

Regina Coeli, via della Lungara 29, 00165, Roma

Micol Marino

C.C. Rebibbia femminile, via Bartolo Longo, 92 00156 Roma

Francesco Benedetti

C.C.Lorusso e Cotugno, via Maria Adelaide Aglietta 35, 10151, Torino

Pietro Rosetti

C.C.di Forlì, via della Rocca 4, 47121, Forlì

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Für den Kontext dokumentieren wir hier die Erklärung zum Sabotageakt an der Hochgeschwindigkeitsstrecke Rom–Florenz vom 14. Februar, die unter anderem Gegenstand der Repression sein soll:

Feuer den Olympischen Spielen! Heute fährt nichts!

In der Nacht des 13. Februar haben wir an mehreren Bahnpunkten und -knoten Kabel entlang der Gleise in Brand gesetzt und beschädigt und damit faktisch mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken lahmgelegt.

Diese Aktionen sind unser Beitrag zum herzlichen Willkommen und Wunsch für diese Ausgabe der Olympischen Winterspiele.

Wir haben an massiven Straßen- und Hafenblockaden während der Monate der Mobilisierung für Palästina teilgenommen, wir haben Bahnhöfe besetzt und die Polizei angegriffen, wenn es möglich war. Aber heute haben wir uns entschieden, im Schutz des Mondlichts zu handeln, in einer kleinen Gruppe, die sich durch Affinität und den Willen, den in den vergangenen Monaten gerufenen Parolen Taten folgen zu lassen, zusammengefunden hat: Wir blockieren alles!

Denn wir denken, dass neben der Teilnahme an großen Mobilisierungen und den Konflikten, die sie erzeugen können, es notwendig ist, autonome Aktion zu verbreiten, damit diese nicht entschärft, vereinnahmt und von den Profis der „militanten“ Politik gelenkt werden.

Die Macht bereitet sich auf den Krieg vor und auch wir, Anarchist*innen, Revolutionär*innen, bewusste Individuen, möchten dasselbe tun. Die Bahninfrastruktur ist ein zentraler Knotenpunkt für die Mobilität von Kräften und Kriegsmaterial, und die Vereinbarung zwischen RFI und Leonardo, die darauf abzielt, die militärische Logistik auf der Halbinsel zu implementieren, ist das deutlichste Beispiel dafür. RFI anzugreifen ist also ein konkreter Akt des Antimilitarismus und ein Ausdruck der Solidarität mit all jenen, die heute die Grausamkeit von Krieg und Kolonialismus erleiden.

Die Olympischen Winterspiele von Mailand–Cortina bilden hier keine Ausnahme: Ströme von Geld nähren eine Bau-Spekulation, die nur zu gern Flüsse von Beton aufwühlt, um Wegwerf-Anlagen zu errichten und die „soziale Nutzungsbestimmung“ ganzer Arbeiterviertel zu verändern. Ein großes Geschäft, das hinter dem glänzenden und prestigeträchtigen Bild des großen Sportereignisses Hektarweise Lärchenwälder verbirgt, die gerodet wurden, um Platz für Skipisten zu schaffen, und unweigerlich entstellte Berge durch die dazugehörigen Lift-Anlagen.

Diese Aktion drückt schließlich auch unsere Wut über die Anwesenheit von ICE-Agenten bei den Spielen aus, den anti-immigrantischen Truppen, die inzwischen traurige Bekanntheit erlangt haben durch Morde, Razzien, Misshandlungen und Gewalt gegen Unerwünschte und inländische Gegner*innen in den Vereinigten Staaten; das erinnert uns daran, dass jede Polizei und jede faschistische Gruppierung dazu da ist, gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt zu werden, wenn es die „Staatsräson“ verlangt.

Gegen die Welt der Ausbeutung, Unterdrückung und Verwüstung braucht es nur wenige Zutaten: ein wenig Studium, Vorsicht und Entschlossenheit in gleichem Maße, ein paar Kompliz*innen, einige Liter Brennstoff … und alles ist möglich! Viel Glück!

Solidarität mit den anarchistischen Gefangenen weltweit

Solidarität mit Juan, Stecco, Anna, Alfredo, Tonio, Ghespe, Dayvid, mit den Mitstreiter*innen, die in der Operation „Ipogeo“ verfolgt werden, mit den palästinensischen Gefangenen

Für die Anarchie

Quelle: https://ilrovescio.info/2026/06/16/in-tempi-di-guerra-sulla-retata-anti-...