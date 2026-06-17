Das Gefangenen Info #459 ist erschienen!

Von Beugehaft sind auch andere Strukturen betroffen: So wurde kürzlich im Antifa-Großverfahren vor dem OLG Dresden ein als Zeuge geladener Antifaschist wegen Aussageverweigerung zu sechs Monaten Beugehaft verurteilt. Auch Wolfgang, ein Mitglied unserer Redaktion, ist von Vorladungen durch die Staatsanwaltschaft betroffen und wegen seiner Aussageverweigerung von Beugehaft bedroht:

Am Dienstag den 23.Juni in Hamburg wegen Volker Staub. Dazu wird es eine Kundgebung von 11:30 -16 Uhr vor dem Polizeikommissariat 42, Möllner Landstraße 44, geben.

Sollten weitere oder neue Vorladungen hinzukommen und der Wunsch der Betroffenen nach Austausch und Information bestehen, kann über die Kontaktadresse va-koordination@proton.me Kontakt aufgenommen werden.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Wir sind alle zunehmend von Repression, Vorladungen und Knast wegen unserer antifaschistischen, internationalistischen, antimilitaristischen und klassenkämpferischen Aktivitäten gegen das herrschende System betroffen und sollten dieser daher auch gemeinsam entgegentreten. (Für Veranstaltungen zu dieser Thematik stehen wir gerne zu Verfügung)

Eure Redaktion

Übersicht der Ausgabe 2|2026

Schwerpunkt

4 Vorwort zum Schwerpunkt

5 Erklärung zur Aussageverweigerung

6 Juristische Konsequenzen solidarischer Praxis

8 Aussage? Verweigerung!

11 Was hat Aussageverweigerung mit Kollektivität zu tun

12 Anna und Arthur halten das Maul

INLAND

15 Enteignet die Enteigner Ende im Rondenbargprozess

16 Bericht zu Ulm5

17 Gemeinsame Erklärung der Ulm5

18 Grußbotschaft von Mumia Abu-Jamal für Daniela Klette

19 Razzien in Berlin & bundesweit

Buchankündigung Ulrike Meinhof

20 Grußwort: Wir sehen uns an vorderster Front von derRHI

21 Wir ehren Sara Ardizzone und Sandro Mercogliano

22 Unser Prozess ist der revolutionäre Prozess Interview mit Andi Stauffacher

24 Interview mit Georges Ibrahim Abdallah

28 Interview mit Pablo Hasel

31 Vertreterin der Anti-imperialistischen Front besucht Pablo Hasel im Gefängnis

32 Dringende Petition an den Obersten Gerichtshof Israels

33 Internationale Konferenz in Paris: Redebeitrag

34 Erklärung von Marianna zum Prozessauftakt

36 Brief von Andreas Krebs vom 23.01.2026

37 Brief von Andreas Krebs vom 14.02.2026

41 Brief von VI von den Ulm5 vom 21.2.26

42 Zwei Briefe von Sven Dierx aus der Forensik Bedburg Hau

Das Info ist auch zum Austausch gedacht und lebt auch von ihm. Wir möchten Euch daher herzlich einladen, uns Feedback zu den Informationen für die Gefangenen zu geben: Was fehlt, was ist hilfreich, was sollte geändert werden? Außerdem würden wir uns sehr freuen, von Euch Beiträge, Grußbotschaften und Berichte zugesendet zu bekommen. Schickt uns Texte, Gedanken oder Erfahrungen – Eure Stimmen sind wichtig.

Wo ist das GI erhältlich?

Das Gefangenen Info ist zu beziehen über linke Buchläden oder über das Kontaktformular:

https://www.gefangenen.info/kontakt/