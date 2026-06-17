Das Gefangenen Info #459 ist erschienen!
Liebe Leserinnen und Leser,
das Gefangenen Info ist erschienen. Schwerpunkt ist Aussageverweigerung:
Es gab bisher ca. 50 Vorladungen im Zusammenhang mit der Festnahme von Daniela Klette und der internationalen Fahndung nach den Genossen Burkhard Garweg und Volker Staub.
Daraus resultierten viele juristische sowie politische Fragen, Unsicherheiten und Ängste, die wir in diversen Beiträgen thematisieren werden. Deshalb wollen wir auch nochmals auf die Kampagne der Roten Hilfe „Anna und Arthur halten das Maul“ aufmerksam machen.
Von Beugehaft sind auch andere Strukturen betroffen: So wurde kürzlich im Antifa-Großverfahren vor dem OLG Dresden ein als Zeuge geladener Antifaschist wegen Aussageverweigerung zu sechs Monaten Beugehaft verurteilt. Auch Wolfgang, ein Mitglied unserer Redaktion, ist von Vorladungen durch die Staatsanwaltschaft betroffen und wegen seiner Aussageverweigerung von Beugehaft bedroht:
Am Dienstag den 23.Juni in Hamburg wegen Volker Staub. Dazu wird es eine Kundgebung von 11:30 -16 Uhr vor dem Polizeikommissariat 42, Möllner Landstraße 44, geben.
Sollten weitere oder neue Vorladungen hinzukommen und der Wunsch der Betroffenen nach Austausch und Information bestehen, kann über die Kontaktadresse va-koordination@proton.me Kontakt aufgenommen werden.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Wir sind alle zunehmend von Repression, Vorladungen und Knast wegen unserer antifaschistischen, internationalistischen, antimilitaristischen und klassenkämpferischen Aktivitäten gegen das herrschende System betroffen und sollten dieser daher auch gemeinsam entgegentreten. (Für Veranstaltungen zu dieser Thematik stehen wir gerne zu Verfügung)
Eure Redaktion
Übersicht der Ausgabe 2|2026
Schwerpunkt
4 Vorwort zum Schwerpunkt
5 Erklärung zur Aussageverweigerung
6 Juristische Konsequenzen solidarischer Praxis
8 Aussage? Verweigerung!
11 Was hat Aussageverweigerung mit Kollektivität zu tun
12 Anna und Arthur halten das Maul
INLAND
15 Enteignet die Enteigner Ende im Rondenbargprozess
16 Bericht zu Ulm5
17 Gemeinsame Erklärung der Ulm5
18 Grußbotschaft von Mumia Abu-Jamal für Daniela Klette
19 Razzien in Berlin & bundesweit
Buchankündigung Ulrike Meinhof
20 Grußwort: Wir sehen uns an vorderster Front von derRHI
21 Wir ehren Sara Ardizzone und Sandro Mercogliano
22 Unser Prozess ist der revolutionäre Prozess Interview mit Andi Stauffacher
24 Interview mit Georges Ibrahim Abdallah
28 Interview mit Pablo Hasel
31 Vertreterin der Anti-imperialistischen Front besucht Pablo Hasel im Gefängnis
32 Dringende Petition an den Obersten Gerichtshof Israels
33 Internationale Konferenz in Paris: Redebeitrag
34 Erklärung von Marianna zum Prozessauftakt
36 Brief von Andreas Krebs vom 23.01.2026
37 Brief von Andreas Krebs vom 14.02.2026
41 Brief von VI von den Ulm5 vom 21.2.26
42 Zwei Briefe von Sven Dierx aus der Forensik Bedburg Hau
Das Info ist auch zum Austausch gedacht und lebt auch von ihm. Wir möchten Euch daher herzlich einladen, uns Feedback zu den Informationen für die Gefangenen zu geben: Was fehlt, was ist hilfreich, was sollte geändert werden? Außerdem würden wir uns sehr freuen, von Euch Beiträge, Grußbotschaften und Berichte zugesendet zu bekommen. Schickt uns Texte, Gedanken oder Erfahrungen – Eure Stimmen sind wichtig.
Wo ist das GI erhältlich?
Das Gefangenen Info ist zu beziehen über linke Buchläden oder über das Kontaktformular: