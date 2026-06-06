Markierung der Grünen und SPD Parteizentrale und Bundeswehrpropaganda

Anlässlich des "Tags der Bundeswehr" wurden kurz vorher in München die Parteizentralen von Grünen und SPD sowie die Propagandatafeln der Bundeswehr in neuer Farbe eingefärbt und Ihre Lügen von "Schutz" und "Sicherheit" entlarvt.

Überall wo wir hinschauen, spitzen sich die Kriege immer weiter zu, die Imperialistischen Staaten rüsten immer weiter auf und auch Deutschland soll wieder kriegstüchtig werden.

Dafür fährt die BRD das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg auf. Um dieses finanzieren zu können, findet bereits jetzt ein massiver Sozialabbau statt, welcher uns als arbeitende Klasse massiv betrifft, durch den Wegfall sozialer Sicherung oder den Abbau von früher erkämpften Arbeiter:innenrechten wie z.B. dem 8-Stunden-Tag, den die Merz-Regierung nun bereits versucht abzuschaffen.

Erst Anfang des Jahres hat die Bundesregierung das neue Wehrpflichtgesetz beschlossen. Für uns ist klar: wir werden nicht töten und nicht sterben für ein Land, das uns rein gar nichts zu bieten hat.

Und es ist bereits jetzt klar, dass die Lüge der Herrschenden von einer angeblichen „Freiwilligkeit“ des Wehrdienstes bröckelt. In den nächsten Jahren ist damit zu rechnen, dass es zu massiven Zwangsrekrutierungen kommen wird.

Doch all das lassen wir nicht unbeantwortet, wir werden nicht tatenlos dabei zusehen, wie Sie unsere Klasse für die Kriege der Herrschenden verheizen.

Deshalb:

KRIEG DEM KRIEG

We do not enlist!