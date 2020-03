Angriff auf Hausverwaltung Delta Fonds (H)

Delta Fonds ist ein Unternehmen, das seit Jahren für Verdrängungs- und Entmietungsprozesse verantwortlich ist, auch über Hannover hinaus. Das Unternehmen ist auch an der versuchten Entmietung in der Fliederstraße 5 in der Hannoveraner Nordstadt beteiligt. Delta Fonds steht für eine Stadtentwicklung, die sich ausschließlich an Profiten orientiert. Wir hingegen wollen guten Wohnraum für alle!

In Angesicht einer sich ausbreitenden Virus-Pandemie verschärft sich die soziale Frage noch mehr: Wer hat ausreichend Wohnraum, um auch in Quarantäne entspannt zu bleiben? Wer muss mit vielen Menschen auf engstem Raum wohnen? Und wer hat überhaupt keine Wohnung, um sich auszuruhen oder zurückzuziehen?

Die Scheiße einer Welt, die auf Ungleichheit basiert, geht weiter, teils offensichtlicher, teils vom Ausnahmezustand verdeckt. Wir haben uns trotz Kontaktsperre entschieden, in dieser Nacht rauszugehen, und einen Teil unserer Wut auf dieses ausbeuterische System rauszulassen. Als Anarchist*innen und Feminist*innen wollen wir den öffentlichen Raum und die Nächte erst recht nicht aufgeben und dem staatlichen Verbot überlassen. Wir alle müssen irgendwo wohnen. Menschliche Bedürfnisse über den Markt zu regeln, funktioniert nur für die, die genug Kohle haben und für die, die davon profitieren. Das funktioniert nur in einer Gesellschaft, die auf Profit und Wachstum beruht. Das wird Kapitalismus immer tun. Was wir wollen ist dementsprechend simpel und grundlegend: Niemand soll mehr mit Wohnraum Geld verdienen können.Vielleicht ist jetzt, in einer Zeit, in der aufgrund der Corona-Krise noch mehr Menschen Probleme haben - oder haben werden - ihre Miete zu bezahlen, ein guter Moment, um diese Logik in Frage zu stellen. Wie wärs denn mal mit einem breit angelegten Mietenstreik?

Diese Zeit der Umbrüche könnte auch geeignet sein, um sich gegen die Herrschenden zu verbünden. Lasst uns dieser Gesellschaft die Suche nach einem guten Leben für Alle, einem Leben ohne Herrschaft, entgegensetzen.

Grüße und Küsse an die Gefangenen!

Freiheit für alle!

In Verbundenheit mit denen, die mit uns kämpfen, drinnen und draußen!