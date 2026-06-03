Stellungnahme des TÜWI Vereins zu den anonymen Vorwürfen unter dem Namen "Punkbeislbande" am 01.06.2026 - 23:55 auf de.indymedia.org

Zu den Polizeieinsätzen: In den vergangenen Monaten gab es drei Polizeieinsätze im TÜWI. Zwei davon gehen auf unsere eigene Veranlassung zurück. Beide Male infolge von Einbruch und Diebstahl, wobei die unbekannten Täter:innen zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht mehr vor Ort waren und die Einschaltung der Polizei ausschließlich für die Schadensabwicklung mit der Versicherung erforderlich war. Der dritte Einsatz wurde ohne unser Wissen und ohne Absprache mit uns von Mitarbeitenden der BOKU University veranlasst, nachdem eine von der BOKU-Security verfolgte Person im Zuge eines Vorfalls auf dem BOKU-Gelände in unsere Räumlichkeiten geflüchtet war. Wir kooperieren weder regelmäßig mit der Polizei, noch rufen wir sie zur Konfliktlösung. Auf welchen konkreten Vorfall sich die Anschuldigungen beziehen, erschließt sich uns nicht.

Zu Awarenessarbeit und patriarchalen Strukturen: Der Vorwurf, das TÜWI reproduziere patriarchale Strukturen, widerspricht unserer gelebten Praxis. Wir orientieren uns an den Konzepten von Parteilichkeit und Definitionsmacht und positionieren uns auf der Seite von marginalisierten und von Diskriminierung betroffenen Personen. Täter-Opfer-Umkehr widerspricht unseren Grundprinzipien. Wir sprechen uns ausdrücklich gegen die Vorwürfe aus, ein Ort zu sein, an dem Täter:innen geschützt werden.

Zu Hausverboten: Hausverbote werden ausschließlich gegen Personen verhängt, die gegen unseren Code of Conduct verstoßen, unabhängig von ihrer Identität oder Gruppenzugehörigkeit. Hausverbote sind ein internes Instrument zum Schutz unseres Raumes und aller Menschen, die ihn nutzen. Die Polizei wird dabei zu keinem Zeitpunkt eingeschaltet.

Wir weisen sämtliche erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Das TÜWI war, ist und bleibt ein Ort, der sich ernsthaft um eine SafeR-Space-Praxis bemüht. Wir nehmen Vorwürfe dieser Art grundsätzlich ernst und sind stets bereit, Vorfälle aufzuarbeiten.

TÜWI Verein