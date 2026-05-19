[HRO] Nazi-Outing Hannes Franck

Wer ist Hannes Franck?

Hannes wuchs in Wickendorf bei Schwerin auf. Im Laufe seines Lebens entschied er sich dafür, sich der rechtsextremen Szene anzuschließen. Er ist Student an der Rostocker Universität (Lehramt für Sport und Sozialkunde) und (Vertretungs-)Lehrer an der Baltic-Schule in Toitenwinkel. Hannes will seit einiger Zeit wichtige Positionen der Uni Rostock besetzen. So versuchte er sich im Wintersemester 2025/26 mehrfach in den AstA wählen zu lassen, unter anderem für das Referat "Antifaschismus und politische Bildung".

Warum Hannes ein Nazi ist?

Die Bilder sprechen für sich (siehe unten). Aber zur Einordnung: Hannes Franck ist wohnhaft in der Burschenschaft "Redaria-Allemannia" (Richard Wagner Straße 4, Stadtmitte Rostock), ihres Zeichens Mitglied im extrem rechten Dachverband "Deutsche Burschenschaft". Der Wahlspruch der Redaria lautet: "Gott, Ehre, Freiheit, Vaterland - Wahrhaft und wehrhaft, furchtlos und frei." Da stellt sich die Frage, was Hannes den Schüler:innen in seinem Sozialkunde Unterricht vermittelt...

Weiterhin wird er in einem aktuellen AfD-Beitrag als Teil der Parteistrukturen in Mecklenburg-Vorpommern geführt, auf Platz 40 der Liste für die Landtagswahl 2026 im Kreisverband Landkreis Rostock. Zudem ist er Mitglied der neu gegründeten "Generation-Deutschland". Er ist politisch klar im rechten AfD-Umfeld aktiv und macht daraus kein Geheimnis - dazu muss man nur einen kurzen Blick auf seinen Instagram Account werfen (Instaname: hannes.franck). Damit ist er funktional in das AfD-Milieu eingebunden. Seltsam, dass er sich für das Antifa-Referat wählen lassen wollte. Fragwürdig, was genau hier seine Ziele waren. Wer 1 und 1 zusammenzählen kann...

Das Gefühl, mit wem man es da zu tun hat, verdichtet sich beim Lesen des Abstracts aus Hannes Veröffentlichung "Erklärungsansätze der Soziologie zum hierarchischen Verhalten". Hier schreibt er: "Hierarchien in der Natur sind eine Notwendigkeit, um das Überleben von Arten zu gewährleisten. Aber im Falle des Menschen ist die Hierarchie das Ergebnis kultureller Prozesse. Hierarchie wird in Zeiten von Demokratie, dem Ruf nach Gleichberechtigung, Emanzipation, sozialer Gerechtigkeit und dem „woken“ Zeitgeist zunehmend als etwas Negatives angesehen. Hier wird vor Allem deutlich, warum dies nicht der Fall sein muss."

Ein eigener Schwurbel-WhatsApp-Channel, den er über sein Instagram-Profil verlinkt hat, darf ebenso wenig fehlen. Öffentlich zugänglich;)

Hannes ist sich auch nicht zu schade, Schüler:innen auf der Abschlusskundgebung von der Antiwehrpflicht-Demo am 05.03.2026 abzufilmen. Danach hat er sich bei den Bullen verkrochen.

Und die Moral aus der Geschicht? Bleibt wachsam, wer sich da in der Uni oder anderen Strukturen versucht einzuzecken!

Bild 1: Der Instagram-Account von Hannes, bevor er ein "seriöser" Politiker der AfD wurde. Profilbild mit Reichsadler, eisernem Kreuz und dem Spruch "Gott mit uns".

Bild 2: Eine Video-Reihe auf seinem ehemaligen Instagram-Profil, in dem er rassistische Denkweisen reproduziert.

Bild 3: Hannes zusammen mit Steffen Kontré, ein rechtsextremer deutscher Politiker (AfD). Kontré hat Verbindungen zum Neonazismus und leugnet den Holocaust.

Bild 4: Hannes zusammen mit Dario Seifert von der AfD, dem "Mann, der einmal ein Neonazi war". Seifert gehört zum inneren Kreis einer völkischen Gruppierung und war Mitglied in der JN.

Bild 5: Hannes im Bundestag mit u. a. Stephan Brandner, rechstextremer AfD-Politiker und stellvertretender Bundessprecher.