Täterschaft von Simion Steinwachs, Siegen (NRW)

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Der nachfolgende Brief wurde im Dezember 2025 mit den öffentlich bekannten linken Gruppen in Siegen geteilt:

(Diese Veröffentlichung hier geschieht nicht aus dieser Gruppe heraus.)

Hallo,

wir als Zytun wenden uns an euch, um euch von der Täterschaft einer Person in eurem Umfeld zu informieren, sowie über eine Täterschutz betreibenden Organisation. Wir bitten euch dies zu beachten und einen angemessenen Umgang damit zu finden. Vor etwas über einem Jahr kam uns über betroffene Personen aus unserem Bekanntenkreis zu Ohren, dass Simion Steinwachs, ein SDAJ-Mitglied, in zwei Fällen sexuell übergriffig wurde und sexualisierte Gewalt angewendet bzw. angedroht hatte.

Von den betroffenen Personen wurde uns gegenüber das Vertrauen erbracht, mit ihrem Einverständnis und in gemeinsamer Entscheidungsfindung, eine Aufarbeitung anzustoßen. Wir haben Simion darauf aus unseren Strukturen ausgeschlossen und uns mit der SDAJ in Kontakt gesetzt. Unser Ziel war es einen geregelten Täterprozess durchzuführen, der sich transformativ auswirken sollte. Damit wollten wir die Sicherheit betroffener Personen und unseres politischen Umfelds gewährleisten, und bei Simion eine Auseinandersetzung mit patriarchalen, grenzüberschreitendem und gewaltvollen Verhalten auslösen, im Sinne von „transformative justice“. Die SDAJ zeigte sich zuerst kooperativ. Nach einem Jahr wird nun deutlich, dass Simion Steinwachs keinerlei Einsicht zeigt. Er erkennt sich nicht als Täter an und spricht den betroffenen Personen ihre Gewalterfahrungen ab. Er diffamiert uns, die versuchen den Aufarbeitungsprozess zu führen, als Lügner. Er arbeitet zur Zeit in der Bluebox, einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, einem Schutzraum für vulnerable Menschen. Dort ist er auch mit grenzüberschreitendem Verhalten aufgefallen. Wir finden es überaus erschreckend, dass er dort arbeitet. Wir haben die Bluebox kontaktiert und über die Sachlage informiert. Der Leiter der Bluebox teilte uns aber mit, nichts machen zu können.

Die SDAJ stellt sich nun schützend vor den Täter:

1. Die SDAJ stützt das Narrativ eines grenzüberschreitenden „Spaß“, statt von einem sexuellen Übergriff zu sprechen, und erkennt die Gewalterfahrungen zu Teilen nicht an oder spielt sie runter.

2. Sie haben versucht zu verschleiern, dass Simion keine Einsicht in seine Täterschaft zeigt. Sie sind intransparent über Maßnahmen, die innerhalb der SDAJ bezüglich des Täter geschehen sind, lokal so wie auf Landes- oder Bundesebene. Sie waren nicht dazu in der Lage uns zu versichern, wie die von der SDAJ ausgewiesenen Strukturen und Prozesse, die

Aufarbeitung unterstützen oder darin involviert sind.

3. Sie haben das Interesse einer betroffenen Person daran, wie sich die Aufarbeitung auf Simions außer-aktivistisches Leben auswirkt, als übergriffig gebrandmarkt. Seine Arbeit in einer Einrichtung für Jugendliche wird weder von ihm noch der SDAJ als unangebracht

betrachtet oder thematisiert. Unsere Forderung, dass die SDAJ uns dabei unterstützt die Gefahr für die Bluebox anzugehen, wurde abgelehnt: mit der Begründung sich „nicht in die Angelegenheiten der Bluebox einmischen zu wollen“.

Wir haben der SDAJ klargemacht, dass der Prozess nun gescheitert ist und wir nun selbstständig zum Schutz von uns selbst, Betroffene wie Unterstützer:innen, und Anderer, Konsequenzen ziehen müssen.

Die SDAJ hat nun mit einem Ausschluss Simions aus der SDAJ geantwortet. Nach dem vorherigen Auftreten der SDAJ, werten wir das als reine pro-Forma-Maßnahme, um sich weiter aus der Verantwortung zu ziehen. Zumal die SDAJ ausdrücklich von einer vorübergehenden

Maßnahme gesprochen hat. Die SDAJ war sich auch nicht zu schade noch einmal zu behaupten, dass Simion „Einsicht und die

Bereitschaft sich zu entwickeln“ zeigt. Alle vorherigen Aussagen der SDAJ und Simions widersprechen dieser Darstellung. Wir haben nun beschlossen aktivistische Strukturen, die mit der SDAJ kooperieren, von diesem Sachverhalt zu informieren. Daten und Details zu den Übergriffen oder Betroffenen werden als vertraulich betrachtet und deswegen nicht mit euch geteilt. Wir halten die geteilten Informationen für ausreichend, um eine energische Reaktion eurerseits zu ermöglichen.

Bei Fragen stehen wir euch natürlich zur Verfügung.

Wir hoffen auf eine angemessene Reaktion eurerseits und entsprechende Schritte im Umgang mit Simion und der SDAJ.

Zaytun