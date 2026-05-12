Keine Bühne für den Holocaustleugner und Verschwörungstheoretiker Rolf „Ketan“ Tepel am 16.05. in Köln

Keine Bühne für rechte Hetze, Antisemitismus und Geschichtsrevisionismus!

Am kommenden Samstag, 16.05.2026 ab 19:30 bekommt der Verschwörungstheoretiker und Holocaustleugner Rolf „Ketan“ Tepel als „Talkgast“ bei der Veranstaltung „Wie geht Frieden? Peacewalk“ im Kölner Hinterhofsalon in der Aachener Str. 68 eine Bühne geboten. (https://neuevisionen.com/events/wie-geht-frieden-peacewalk/)

Es ist nicht zu akzeptieren, dass hier einem Verbreiter von menschenverachtender, rassistischer und homophober Hetze eine öffentliche Plattform geboten wird.

Rolf „Ketan“ Tepel, gegen den wegen der Verbreitung „geschichtsrevisionistischer, antisemitischer und rechtsradikaler Inhalte“ ein lebenslanges Hausverbot für die KZ-Gedenkstätte Buchenwald besteht (https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/weimar/article240045672/Um...), fällt immer wieder durch das Teilen menschenverachtender Hetze auf Facebook auf.

Auf seinem Kanal https://www.facebook.com/sri.rolftepel verbreitet er seit Jahren Unmengen an kritischen Beiträgen aus dem rechtsradikalen und verschwörungstheoretischen Spektrum. Egal ob Hetze gegen Geflüchtete, (queere) Transmenschen, „die Juden“ (die laut von Tepel geteilten Beiträgen Schuld an beiden Weltkriegen sind) und linke Politiker*innen, oder russische Kriegspropaganda, Geschwurbel zur Corona-Pandemie, rechtsradikale Propaganda, antisemitische Hetze oder Material, in dem der Holocaust geleugnet wird - Rolf „Ketan“ Tepel verbreitet nahezu täglich Beiträge, mit denen Menschen gegeneinander aufgehetzt oder vermeintliche Randgruppen diskriminiert und stigmatisiert werden.

Auf der -auch ohne Facebook-Konto zugänglichen- Seite „Rolf Ketan Tepel beobachten – rechte Hetze verachten“ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100080478596951) werden seine besonders kritischen und teilweise strafrechtlich relevanten Beiträge durch Screenshots dokumentiert und Hintergrundinformationen zu Tepels Quellen und der verbreiteten Hetze zur Verfügung gestellt.

Als Beispiele sind hier einige besonders bedenkliche „Highligts“ kommentiert und verlinkt

Mit den einleitenden Worten "Auch das müsste jeder wissen" verbreitete Tepel pünktlich zum internationalen Holocaust-Gedenktag volksverhetzende Aussagen zur "6-Millionen-Holocaustlüge" und der „Ermordung deutscher Bürger durch jüdische Kommandos“:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0fhAH9nzC1ftMCZa4EZAcexJBjDCSBFumJZeLyYPFe1fWBsJut7ppp9gKJkxaMoWel&id=100080478596951

Im Januar und im Februar hat er in Zittau, einmal als Ersatz für einen „leider verhinderten“ AfD-Abgeordneten, Reden auf aus dem rechtsoffenen Coronaleugner-Spektrum organisierten „Montagsspaziergängen“ gehalten – keine zwei Meter neben einem Transparent mit der Forderung nach „Remigration“:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022zsa9kAzg1zUBnUgtxd3uXbU6YWDK3WT5yWw2RvgysQdGfrssMe6gwHJUpWXjnPFl&id=100080478596951

Erst heute hat Tepel einen Film einer rechtsextremen Medienplattform gepostet, der vor Geschichtsrevisionismus, Antisemitismus und rechtsradikalen Opfermythen nur so strotzt und in dem der „Genozid am Deutschen Volk“ durch die „Eliminierung“ Millionen deutscher Zivilisten durch die Alliierten behauptet wird:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DUqzDznLuZ5HTz1Erm1fxAS98yxm4AY6jjPiqmQ9WLpo9CJ945dowvZBuraVi7TKl&id=100080478596951

Auch hemmungslose Hetze gegen Geflüchtete aus der Ukraine und Anderswo wird immer wieder von Tepel verbreitet:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iaUEB3bpSAmX3ctpDDoJkpVi5ZzigTdKUvZ3fNgF2i4qrgmLqaPLU9k21hqmYFUml&id=100080478596951

Menschen, die sich gegen Putins Angriffskrieg und für Kriegsflüchtlinge engagieren, bezeichnet Tepel in seinen Posts als "durch Corona-Gehirnwäsche verblendete Ukraine-Freunde mit Helfersyndrom":

https://www.facebook.com/photo?fbid=155092493856504&set=a.166853429340609

Unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 teilt Tepel ein 18minütigen Video, welches „von den Systemmedien verschwiegen wird“, in dem die „Presssprecher“ der Hamas dazu aufrufen, weltweit Jüdinnen und Juden und jüdische Einrichtungen anzugreifen und erklären, warum u.a. das Abschlachten von 250 Besucher eines Musikfestivals, das Anzünden von bewohnten Häusern in israelischen Kibbuzim, gewaltsame Entführungen ganzer Kindergruppen, Massenvergewaltigungen, Leichenschändungen und das Auslöschen von über 1200 Menschenleben unverzichtbare Bestandteile des „legitimen Befreiungskampfes gegen das internationale Judentum“ sind. In weiteren Beiträgen teilt er antisemitische Hetze und strafrechtlich relevante Darstellungen:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02axSnanWnxcZgmoqgr9FvXrcaDo5yQ5R2yiadq2cWr3oHo86di7UF1HjxnBgMX9Hl&id=100080478596951

Regelmäßig verbreitet Tepel trans- und homophobe Scharfmacherei:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dSmEeaCBhT6PRNBqGBcTWrbnCMSkk1cWThGcvZA2U7tdpaPvy4kptsVnpVoWoGPhl&id=100080478596951

Zahlreiche weitere Beiträge von Tepel werden auf der -auch ohne Facebook-Konto zugänglichen- Seite „Rolf Ketan Tepel beobachten – rechte Hetze verachten“ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100080478596951) dokumentiert.

Lasst uns nicht hinnehmen, dass dieser Hassprediger am Samstag mitten in Köln eine Bühne geboten bekommt!

Verbreitet diesen Beitrag weiter, fordert vom „Hinterhofsalon“ und „Neue Visionen“ die Ausladung Tepels oder macht vor Ort eurem Unmut Luft (natürlich gewaltfrei!).

Veranstaltungsort am 16.05. ab 19:30 ist der „Hinterhofsalon“ in der Aachener Straße 68, 50674 Köln. Kontaktdaten: https://hinterhofsalon.de/index.php/kontakt

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Formates „Neue Visionen für die Zukunft“ statt.

Kontaktdaten: https://neuevisionen.com/impressum/

Bei diesem Format waren bereits illustre Persönlichkeiten der deutschen Schwurblerszene wie Ulrike Guérot, Flavio von Witzleben, Paul Cullen und Martin Hadisch zu Gast.

RECHTE HETZE(R) VERACHTEN!