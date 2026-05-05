[Anarchist:innen aus Freiburg & Anarchistischer Aufbau] Besetzung von alter Messehalle

Die seit Jahren leerstehende alte Messehalle wurde von autonomen Anarchist:innen besetzt, um auf Leerstand in Freiburg und Umland aufmerksam zu machen. Seit Tagen wohnen dort die Aktivist:innen und gestalten ihren Alltag.

In den letzten Jahren gab es ähnliche Projekte in denen Leerstand besetzt wurde, wie die Villa in der Maria-Theresia-Straße oder die Villa bei der Haltestelle Mattenstraße.

Wir kämpfen weiter und besetzen weiter bis es kein Leerstand mehr gibt und der Anarchismus erkämpft wurde!

Die Häuser denen, die drin WOHNEN!