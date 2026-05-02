Gefängnis- und Psychiatriekritik gehören zusammen

Der Maßnahmenvollzug ist eine psychiatrische Klinik, die gesichert ist wie ein Gefängnis. In Österreich werden dort laut Gesetz „geistig abnorme Rechtsbrecher“ eingesperrt. Mehr als 80 % der Menschen im Maßnahmenvollzug werden wegen minderschwerer Delikte wie gefährliche Drohung, (versuchter) Widerstand gegen die Staatsgewalt oder (versuchte) Nötigung eingewiesen. Im Gegensatz zur Strafhaft wird die Maßnahme aber zeitlich unbegrenzt ausgesprochen. Der Weg hin zu einer (stets bedingten) Entlassung ist langwierig und für die Betroffenen psychisch belastend. Nur einmal im Jahr wird überprüft, ob die Unterbringung aufgehoben werden kann.

Ein inzwischen ehemaliger Freund von mir war mehrere Jahre in einer solchen Einrichtung. Er hat erzählt, wie ein Freund von ihm von unterschiedlichen Ärzt*innen, ohne Absprache untereinander, mehrere Medikamente verschrieben bekommen hat, die lebensgefährliche Wechselwirkungen haben können. Sein Freund ist daran fast gestorben. Er selbst war nach einer Schlägerei mit einem anderen Patienten für über zwei Wochen in Isolationshaft. Das ist Folter. Er hat außerdem erzählt, dass sich dort Menschen regelmäßig das Leben nehmen, weil es für sie keine Perspektive gibt, jemals freigelassen zu werden. Der Jüngste, den er kannte und der sich auf seiner Station das Leben genommen hat, war 19 Jahre alt.

Ich konnte ihn dabei unterstützen von dort freigelassen zu werden, indem ich einen Brief für ihn ans Gericht geschrieben habe damit er ein positives Gutachten bekommt. Man kann aber sicher noch mehr tun. Es muss sich etwas verändern - wir dürfen alle die unter solchen autoritären Institutionen leiden nicht vergessen. Gegen Gefängnisse und eine Gesellschaft die sie benötigt ! Für ein Leben in Freiheit und Solidarität!