[HRO] Nanuk ist frei!

Gestern (am 28. April 2026) kam unser Genosse Nanuk nach 1,5 Jahren U-Haft vorerst frei!

Dafür trafen wir uns, um das Leben und die Freiheit zu feiern. Wir feierten auch die Hoffnung, dass irgendwann niemand mehr hinter Gittern sein muss.

Solidarische Grüße aus Rostock,

genieß die Freiheit!

Free All Antifas

Hintergrund Infos:

„Am Dienstag hob der Senat des Oberlandesgerichts Dresden, wo der 49-Jährige derzeit mit sechs weiteren Linken vor Gericht steht, seinen Haftbefehl auf. Der dringende Tatverdacht gegen Nanuk, dass er an einem vorgeworfenen Angriff auf einen Rechtsextremisten beteiligt gewesen sei, sei entfallen.“ https://alle-antifa.org/

„Grundlage für diese Vorwürfe waren allein die Angaben des Kronzeugen Domhöver. Dieser hatte jedoch auch schon gegenüber der Polizei deutlich gemacht, dass die Angaben zu Nanuks Beteiligung nur seine Annahme seien und er kein direktes Wissen davon habe, dass Nanuk an diesen Aktionen teilgenommen habe.“ https://freenanuk.noblogs.org/

Wir verweisen auf einen weiteren Text zum Kronzeugen Johannes Domhöver: https://de.indymedia.org/node/516551