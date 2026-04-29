[KA] Bundeswehrstandort mit Farbe angegriffen

Das deutsche Kapital steckt seit Jahren in der Krise. Märkte sind übersättigt, Investitionsmöglichkeiten werden knapp. Die Mittel zur Markterweiterung durch wirtschaftlichen Druck sind weitestgehend erschöpft. Die Bundeswehr ist daher das zentrale Element um Deutschlands künftige Macht- und Expansionsansprüche in der Welt umzusetzen. Dass sie dafür massiv hochgerüstet werden muss ist kein Geheimnis und in nahezu allen öffentlichen Räumen und Medien werden Ängste geschürt um unsere Klasse für Aufrüstung und Krieg zu begeistern. Doch trotz dieser Allgegenwärtigkeit der Lügen und Manipulationen der Herrschenden, lässt sich ein Großteil unserer Klasse nur schwer dafür begeistern im Krieg für die deutschen Kapitalinteressen zu sterben.

Knüpfen wir daran an, unterstützen wir die Stimmen gegen Militarisierung und Wehrpflicht und entwickeln wir eine Antikriegsbewegung, die Staat und Kapital in ihre Schranken weist! Dabei müssen wir uns an unserer eigenen Stärke orientieren und mit allen notwendigen Mitteln handeln. Wir dürfen uns von den bürgerlichen Gesetzen nicht einschränken lassen, denn es geht hier um die Zukunft und die Leben unserer Klasse vor Ort und unseren Klassengeschwistern weltweit!

Um unsere gemeinsame Stärke, Entschlossenheit und Wut auf die Straße zu bringen gibt es in den nächsten Tagen direkt drei Möglichkeiten. Am 1. Mai morgens bei der 1. Mai Demonstration des DGBs, mittags auf der revolutionären 1. Mai Demonstration und am 8. Mai beim nächsten Schulstreik gegen die Wehrpflicht!

Der Hauptfeind steht im eigenen Land! Verhindern wir die Kriege von morgen!

P.s. Die Cops sind auf dem Gelände in Knielingen ebenfalls vertreten. So konnten wir zwei Handlager des Kapitals gleichzeitig treffen.