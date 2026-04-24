[KA] zwischen Brücken und Zügen
von: anonym am: 24.04.2026 - 20:32
Ein gemeinsames Video beider Aktionen befindet sich hier:
Wir wünschen allen Genoss:innen einen kämpferischen revolutionären 1. Mai
Themen:
Regionen:
Die Grenze verläuft nicht zwischen Pfalz und Baden, sondern zwischen oben und unten.
Für die gemeinsame Mobilisierung auf die revolutionäre 1. Mai Demonstration in Karlsruhe haben wir an der Rheingrenze eine Banneraktion gemacht. Am selben Abend wurden noch die Abstellgleise der KVV besucht.
Ein gemeinsames Video beider Aktionen befindet sich hier:
https://sendvid.com/jpvzh331
Wir wünschen allen Genoss:innen einen kämpferischen revolutionären 1. Mai
Krieg Ihren Kriegen-revolutionär kämpfen für Befreiung und Sozialismus
14:00 Uhr - Stefanplatz - Karlsruhe
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