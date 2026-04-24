Plakatieren gegen den Leerstand

Anlass für diese schnelle Aktion ist das Unverständnis gegenüber der zunehmenden Wohnungsnot. Alleine die Obdachlosigkeit hat sich in dieser Stadt in den letzten Jahren verdreifacht.

11.000 Wohnungen stehen leer, davon 4.000 seit über einem Jahr. Bei diesen Zahlen ist nicht nachvollziehbar, warum 10.000 Wohnungen auf dem Markt fehlen.

Gleichzeitig hat sich die Zahl der Übernachtungen in Notünterkünften mit 65.000 Übernachtungen im vergangenen Jahr seit 2015 verzehnfacht. Dass Stadt und Medien bei diesen Zahlen es auch noch wagen, von einer 120-köpfigen "Obdachlosenszene" zu sprechen, ganz so, als hätte sich jemand aus Freienstücken ausgesucht, eine Subkultur zu gründen, ist an Zynismus und Gleichgültigkeit gegenüber Menschen in Not schwer zu überbieten.

Abgesehen von den Menschen, die dauerhaft auf der Straße leben müssen, gibt es noch 1.100 weitere, weit weniger sichtbare Menschen, welche auch ohne festen Wohnsitz leben, eher überleben, müssen. Am häufigsten sind davon junge Familien betroffen.

Obendrauf fehlt es, wie auch sonst überall in diesem sogenannten Sozialstaat, auch noch massiv an Frauenhäusern, Kitas und Nachbarschaftsheimen.

Die Frage, die hier gestellt werden soll, ist klar: Wie lange wollen wir uns diese offenkundig künstliche Knappheit noch bieten lassen, wie lange wollen wir noch auf die Herrschenden vertrauen, denen unser Leid offenbar vollkommen egal ist, bevor wir es mit schnellen und langen Aktionen endlich kollektiv in die Hand nehmen?

Gegen Bonzen-Politik und Profitgier

Häuser für alle!

Notfalltelefonnummern für Wuppertal:

Kälte Hotline (Stadt Wuppertal): 0202 563-4020

Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle: 0202 563-2933 (tagsüber)

Notunterkunft für alleinstehende Männer: Friedrich-Ebert-Straße 180 (Ansprechpartner vor Ort: 18:00-08:00 Uhr )

Frauenhaus (Schutz und Unterkunft): 0202 71 14 26 (rund um die Uhr erreichbar)

Ambulante Beratungsstelle / Caritas: 0202 97444-401 (Goerdelerstraße 74)

Kältebus-Hotline (Bundesweit): Unter der Nummer 0800 800 1019 ist der Kältebus für obdachlose Menschen in 14 deutschen Großstädten erreichbar.