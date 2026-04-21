(H) Rüstungsmesse stinkt

Bei der Messe taucht unter anderem Siemens, die auch sonst global mit Ausbeutung und Naturzerstörung tätig sind, als Rüstungsunternehmen auf. Verschiedene Strukturen vom Fraunhofer-Institut, die schon lange im Rüstungsbereich tätig sind, werden nicht im Verteidigungsbereich aufgeführt.

Big Tech-Unternehmen wie Amazon und Microsoft sind auch vor Ort. Sie üben sich die letzten Jahre nicht nur in Faschismus, sondern auch in Militarisierung.

Generell finden sich hier die Themen, die gerade Wirtschaft und Politik begeistern: Aufrüstung und KI Umweltzerstörung und KI, Automatisierung und KI... Besonders bezeichnend fanden wir den Werbeslogan “AI-Powered by People”. Ob damit wohl die Millionen ausgebeuteten Clickworker gemeint sind?

Wir brauchen weder Aufrüstung noch technologische Bullshit-”Lösungen”. All diese Unternehmen sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems: Ressourcen klauen und verschwenden, unendliches Wachstum propagieren, Konkurrenz, usw.

Am Sonntag vor der Messe hat Friedrich Merz den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva getroffen, um eine Partnerschaft der beiden Länder zu vereinbaren, von der Deutschland sich vor allem Seltene Erden erhofft.

Boris Pistorius wurde während seiner Eröffnungsrede mit Buttersäure gestört. Als Kriegsminister mit Büro in der Stadt und Verantwortlicher der DSEI-Waffenmesse nächsten März in Hannover hat er sich einfach besonders als Ziel geeignet.

Gegen den Verteidigungsmythos Gegen euren Krieg