Recherche: Wie Rechtes sich um einen Wal kümmern

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Antifaschist*innen hat es zu interessieren, wie es rechten Kreisen gelungen ist, sich ein emotionales Thema anzueignen und erfolgreich zu instrumentalisieren. Aber verwundert das wirklich? Die Geschichte um den Wal, bedient ihre Narrative weitreichend. Wissenschaftsfeindlichkeit sowie Verachtung staatlicher Strukturen (die zu schwach und korrupt seien ) und ihre Vertreter*inne, die das Deutsche Volk (versinnbildlicht im Wal) nicht schützen. Befeuert durch einen nicht endenden Sturm voller Schwurbelei, schlägt Ablehnung schnell in kollektivem Hass um. Und hier und da, ist dann natürlich auch zu vernehmen, „ Schuld sind die Windräder!“ obwohl das gegen die stärkte Überhöhung doch sehr abfällt.

Über die Verbindungen des Geldgebers, Walter Gunz, wurde bereits auf Indymedia geschrieben. Tausende folgen dem Livestream der rechten Epoch Times, die direkt in die Planung der Rettung einbezogen wurde. Ihr Mikrofon ist bei Interviews oft zu erkennen. Viele dürften über den Hintergrund dieses Medium wenig wissen und das macht die Sache nicht ungefährlich. https://de.wikipedia.org/wiki/Epoch_Times

Ganz vorne dabei, als Koordinator und Initiator des Rettungseinsatzes, ist Jens Schulz. Auf seinem Facebook Account postet er in den letzten Tagen zunächst einmal eher sachlich gehaltene Walberichterstattung des Insiders. Interessant ist eine von ihm veröffentlichte Gegendarstellung der Walretter, die überhaupt nicht zur doch eindeutigen Ausrichtung seines Accounts passt. Sie verwehren sich gegen Vorwürfe und verweisen darauf, dass Jens Schulz nicht der AFD angehöre. Radikalismus in jegliche Richtung würde weder unterstützt noch genutzt. Sie halten sich rechtliche Schritte gegen Verleumdung vor. Scrollen wir auf seinem Account etwas weiter nach unten, ist es möglich, sich ein Bild zu machen, wer hier federführend an der Mission beteiligt ist. Der geteilte Slogan: „Wenn das Volk aufsteht, wird die Macht nervös“ ist hier schon eine interessante Überleitung. Dann geht es richtig zur Sache. Hier einige kurze Auszüge seiner widerwärtigen Ergüsse.

„Diese linken Hetzer machen immer weiter ! Und wir bezahlen diesen ganzen ZDF / ARD Dreck !“ „Euch total verblödeten Westdeutschen müssen sie wirklich ins Gehirn geschissen haben. Was muss noch alles passieren damit ihr Speichellecker endlich aufwacht ?“ „.Ja Herr Merz , nicht jedes Land lässt sich durch die Ukraine eine Pipeline zerstören und zahlt trotzdem weiter. Es gibt auch Länder in denen nicht das eigene Volk verraten wird. Sie sind eine Schande.“ (…)Egal ob sie einen Genozid begehen , fremde Länder überfallen , Privatpersonen im Ausland töten oder ob Siedler fremdes Land besetzen . Die Israelis brauchen sich nicht wundern, dass fast die ganze Welt sie ablehnt. Es wird Zeit das Ihr Treiben Konsequenzen hat.“ „Ich hoffe so sehr das Putin diesen ukrainischen Verbrecher endlich aus dem Verkehr zieht.“ Das sollte dann ausreichen, um sich ein Bild über Jens Schulz machen zu können.

Weiteres kann gern seinem Account entnommen werden:

https://www.facebook.com/jens.schulz2

Entlarvend ist dann auch, wer für die Koordination des Walprotestes in Wismar an 11. April verantwortlich ist. Aufgerufen dazu hat Danny Hilse ( „Danny First Classs“) aus Cuxhaven . In der Vergangenheit organisierte er die GfD (Gemeinsam für Deutschland)-Demos in Niedersachsen. Er verfügt über gute Kontakte zur AFD. Hier sein Aufruf zur Demo in Wismar.

„https://www.youtube.com/shorts/0_g0uuzgim4“

Sich inszenieren musste sich dann auch ein pensionierter Feuerwehrmann aus Itzehoe, der zu Massenprotesten vor Ort aufgerufen hat. Er bezeichnet sich selbst als Patriot, sei aber kein Nazi. Sein Youtube - Account macht es nicht schwer, ihn politisch richtig einzuordnen.

https://www.youtube.com/@feuerwehrmannjuergen

Für seinen peinlichen Auftritt, am 18. April, im Nachgang eines Interviews mit der sich an der Rettung mit hohem Einsatz beteiligten Tierärztin, die er scharf angegangen ist, hat er inzwischen bei ihr um Entschuldigung gebeten. Er behauptete ernsthaft, im Namen des ganzen Volkes zu sprechen, das ein Recht auf Informationen hat. Angeblich soll er für diesen Auftritt inzwischen angezeigt worden sein, laut seiner Behauptung sogar von Backhaus persönlich. Ob das stimmen kann?

https://www.youtube.com/watch?v=RZZJjCzNLyU

Im Internet gibt es inzwischen sehr viel Belege, wie sehr Rechtsextreme in Erscheinung treten und wie leicht es ihnen gemacht wird. Einschlägige Blogger*innen und Youtuber*innen, aber auch entsprechende Magazine haben die Walrettung in ihrem Sinne gedeutet und handeln entsprechend. Antifaschist*innen kann das nicht kalt lassen.