Gefangenen Info Café im April 2026 in Berlin

Montag 13. April 2026 von 17-21 Uhr

Info- & Stadtteilladen Lunte

(Weisestr. 53, 12049 Berlin)

Material zum Herstellen von Linolschnitten und zum Drucken von Postkarten ist vorhanden. Adressen von Gefangenen und Schreibmaterialien liegen vor Ort bereit. Das Café heißt euch ab 17 Uhr mit Snacks (süß & salzig), Kaffee, Çay und kalten alkoholfreien Getränken willkommen.

Ihr erhaltet beim Café die neue Ausgabe des Gefangenen Info. Schwerpunkt des Heftes ist "Proletarische Enteignung".

Und vorab: Am Freitag, den 17. April ist "Tag der palästinensischen Gefangenen", auch in diesem Jahr wird es dazu Aktivitäten geben - also haltet euch auf dem Laufenden!

Was ist das Gefangenen Info Café?

Das Café hat ein offenes Format und bietet Raum, um Interessierte und/oder Aktive im Kampf für Gefangenen-Solidarität zusammen zu bringen. Wir laden euch ein Postkarten an Gefangene zu schreiben, sich auszutauschen, zu vernetzen und Ideen zu sammeln, wie wir für die Rechte der Gefangenen einstehen können … oder einfach bei einem Kaffee über Flyern und Zeitschriften zu stöbern.

Wir das „Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen“ geben u. a. das Gefangenen Info heraus. Die Zeitschrift versucht mit aktuellen Artikeln zu Widerstand, Repression und Solidarität in der BRD, wie international die Bedingungen für eine Verbindung von den Kämpfen in den Knästen mit den Kämpfen draußen zu entwickeln und auszubauen. Das Café findet jeden 2. Montag im Monat statt.

Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen [Berlin]

https://political-prisoners.net | https://gefangenen.info

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