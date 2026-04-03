Solifoto für alle Mitstreiter*innen in "Griechenland"
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Solibanner um zu zeigen, dass auch auf dem Kaff von den Umständen im sogenannten Griechenland erfahren wird und wir überall an unsere Mitstreiter*innen denken.
Freiheit und viel Glück an alle Festgenommenen in Exarcheia
Freiheit und viel Glück an alle Angeklagten im Ampelokipi-Verfahren
Freiheit und viel Glück für Prosfygika
Nieder mit allen Gefängnissen
Lang lebe die Anarchie
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Solidarity banner to show that the conditions in so-called Greece are known about even in tiny shithole towns and that we think about our co-conspirators wherever we are.
Freedom and good luck to all detained people in Exarcheia
Freedom and good luck to all accused people in the Ampelokipi case
Freedom and good luck to Prosfygika
Down with all prisons
Long Live Anarchy