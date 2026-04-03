Solifoto für alle Mitstreiter*innen in "Griechenland"

von: anonym am: 03.04.2026 - 04:29
Themen: 
Antifa
Repression
Weltweit
Regionen: 
Hassfurt
Solibanner am Marktplatz in Haßfurt. Auf ihm steht "Freiheit allen Mitstreiter*innen in "Griechenland" - Burn all prisons - Save Prosfygika - Kyriakos Panta Paron"

//english below

Solibanner um zu zeigen, dass auch auf dem Kaff von den Umständen im sogenannten Griechenland erfahren wird und wir überall an unsere Mitstreiter*innen denken.
Freiheit und viel Glück an alle Festgenommenen in Exarcheia
Freiheit und viel Glück an alle Angeklagten im Ampelokipi-Verfahren
Freiheit und viel Glück für Prosfygika

Nieder mit allen Gefängnissen
Lang lebe die Anarchie

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Solidarity banner to show that the conditions in so-called Greece are known about even in tiny shithole towns and that we think about our co-conspirators wherever we are.
Freedom and good luck to all detained people in Exarcheia
Freedom and good luck to all accused people in the Ampelokipi case
Freedom and good luck to Prosfygika

Down with all prisons
Long Live Anarchy

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