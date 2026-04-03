Solifoto für alle Mitstreiter*innen in "Griechenland"

//english below

Solibanner um zu zeigen, dass auch auf dem Kaff von den Umständen im sogenannten Griechenland erfahren wird und wir überall an unsere Mitstreiter*innen denken.

Freiheit und viel Glück an alle Festgenommenen in Exarcheia

Freiheit und viel Glück an alle Angeklagten im Ampelokipi-Verfahren

Freiheit und viel Glück für Prosfygika

Nieder mit allen Gefängnissen

Lang lebe die Anarchie

__________________________

Solidarity banner to show that the conditions in so-called Greece are known about even in tiny shithole towns and that we think about our co-conspirators wherever we are.

Freedom and good luck to all detained people in Exarcheia

Freedom and good luck to all accused people in the Ampelokipi case

Freedom and good luck to Prosfygika

Down with all prisons

Long Live Anarchy