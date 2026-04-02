Ausblick: Prozesstage 33, 34, 40 (08., 09. und 20.04.26) – Ladung Johannes Domhöver

In der Vergangenheit hat Domhöver in verschiedenen Gerichtsprozessen gegen Antifas und in vermutlich unzähligen Vernehmungen durch Polizei und Geheimdienste ausgesagt.

Jetzt soll er mindestens an neun Verhandlungstagen seine Geschichten vorm OLG Dresden erzählen.

Wir schreiben das hier nicht als Mobilisierung für genau diese Termine, sondern als Info und als Mobilisierung für jeden Prozesstag.

Sich solidarisch zu zeigen heißt, Angeklagten solidarisch zur Seite zu stehen – wenn wir kommen, sind wir für die Angeklagten da und nicht wegen oder gar für Johannes Domhöver! Wir sind nicht da, um einem Vergewaltiger und Geschichtenerzähler eine Bühne zu bieten!

Jeder Verhandlungstag bedeutet für die Angeklagten sich über mehrere Stunden mit Bullen, Justizbeamt*innen, Richter*innen, Staatsanwält*innen, Neonazi-Anwält*innen, Faschos oder anderen Feind*innen den Raum teilen zu müssen – jeder Prozesstag ist also ein guter Tag, um nach Dresden zu fahren und sich solidarisch zu zeigen. In diesem Sinne: wir sehen uns in Dresden.

Bis alle frei sind! Wir sind alle Antifa! Solidarität statt Voyeurismus!