Kiezspaziergang verdrängte Kneipen: Gentrifizierung in Neukölln

Sendung im FR-BB ausgestrahlt am 1. April 2026 – Sendemitschnitt hier:

https://archive.org/details/2026-04-01-16h-radio-aktiv-gentrifizierung-neukoelln

Die Tour führte vom vor ca. 5 Jahren geräumten und seitdem leer stehenden ehemaligen Syndikat (neuer Standort ist in der Emserstr.) über die sich rasant verändernde Herfurthstr. und deren Infowand zum Daffke, welches aktuell vom Rausschmiss bedroht ist. Weiter ging es über die Schillerpromenade, in der ebenfalls diverse Lokale verdrängt wurden, zum ehemaligen Allereck, der Hermannstr., in der der LIDL Konzern seit Jahren Wohnraum für unklare Neubaupläne leer stehen lässt und schliesslich bis zur weitesgehend geräumten Hermannstr. 48, wo ehemalige Bewohner*innen über gescheitertes Vorkaufsrecht und aktuelle Wahnsinnsmietforderungen berichten, die weiter nur zu Leerstand führen.

Beispiele versuchten und zeitweise auch erfolgreichen Widerstands rundeten die einzelnen Stationen ab. Wir waren mit dem Mikrofon dabei und berichten in O-Tönen.

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