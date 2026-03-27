1. Mai – Unser Tag! Kämpfen gegen Faschismus und Krieg! Kämpfen für die sozialistische Revolution

Kriege, Wirtschaftskrisen und die Abschaffung demokratischer Rechte sind ständige Begleiter auf dieser Welt. Am 1. Mai gehen jedes Jahr hunderttausende Menschen auf die Straße, um zu zeigen, dass es aber nicht für immer so bleiben muss. Dieser Tag steht seit Jahrzehnten wie kein anderer für den Kampf gegen das kapitalistische System und für eine sozialistische Gesellschaft.

Unsere Waffe heißt Klassenkampf!

Der 1. Mai ist kein Feiertag, an dem wir uns zurücklehnen können, sondern der internationale Kampftag der Arbeiter:innenklasse. In Deutschland sind es insbesondere die Kämpfe gegen Krieg, die weitere Aufrüstung und Militarisierung, sowie die Angriffe auf unsere Rechte als Arbeiter:innen, die wir weiter führen und entwickeln müssen. Besonders hart zu spüren bekommen diese Angriffe die Frauen, LGBTI+ Personen und Migrant:innen unserer Klasse.

Unsere Waffe, um uns gemeinsam als Arbeiter:innen dagegen zur Wehr zu setzen, heißt Klassenkampf. In Solidarität stehen wir Seite an Seite gegen die herrschenden Kapitalist:innen und ihre Politiker:innen, die dieses System des Elends erhalten wollen. Um unsere Welt zu gewinnen, braucht es jeden und jede einzelne von uns!

Naziaufmarsch stören!

Als Arbeiter:innen in Essen steht uns in diesem Jahr ein zusätzlicher Kampf bevor: Die faschistische Partei Die Heimat will den 1. Mai für sich beanspruchen und ruft zu einer bundesweiten Demonstration in unserer Stadt auf. Schon seit ihrer Entstehung versucht die faschistische Bewegung, Arbeiter:innen gegeneinander aufzuhetzen und für ihre eigene Unterdrückung zu gewinnen. Dabei sind sie auch noch nie davor zurückgeschreckt, kommunistische und sozialistische Symbole zu verwenden und sie in ihr Gegenteil umzukehren.

Wir werden nicht zulassen, dass sie ungestört ihre Propaganda für die rückschrittlichsten Teile der Kapitalist:innenklasse verbreiten können. Unsere Antwort muss und wird vielfältiger Widerstand sein!

Für die sozialistische Revolution!

Ein Ende unserer systematischen Ausbeutung und Unterdrückung als Arbeiter:innen wird es erst geben, wenn wir selbst die Macht in diesem Staat haben und der Kapitalismus der Vergangenheit angehört. Auch dann erst werden wir den Ursprung des Faschismus beseitigt haben. Dieses Ziel erreichen wir nur durch eine sozialistische Revolution. Der 1. Mai ist unser Tag, wenn wir ihn als Schritt auf dem Weg dahin nutzen.

In Essen werden wir gemeinsam am 1. Mai den ganzen Tag auf der Straße sein – Für eine klassenkämpferische Arbeiter:innenbewegung, gegen den faschistische Aufmarsch, für die sozialistische Revolution!

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Email: rev1maiessen@riseup.net