SBG/Corona: Wir bleiben solidarisch!

Und diese Solidarität fordern wir auch von unseren Mitmenschen ein! Die Corona-Krise verschärft

soziale Ungleichheit, die auch vorher schon da war. Das liegt daran, dass wir im Kapitalismus

(=Marktwirtschaft) leben. Im Kapitalismus werden Waren nur dann produziert, wenn es Menschen

gibt, die sich diese Waren leisten können. Das kann gerade im Gesundheitsbereich fatale

Auswirkungen haben. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Güter nach den Bedürfnissen der Menschen

produziert werden und nicht um Geld damit zu machen.

Auch staatliche Pflegeeinrichtungen funktionieren wie Wirtschaftsbetriebe. Deswegen werden nur

zahlungskräftige Pflegefälle versorgt, wodurch ein großer Teil der Pflegearbeit von Angehörigen

übernommen werden muss. Aufgrund sexistischer Geschlechterrollen bleibt diese Arbeit meist an

Frauen hängen. Die ungleichen Geschlechterverhältnisse führen auch oft zu Gewalt von Männern

gegen Frauen. Wir befürchten, dass sich diese Gewalt durch die Ausgangssperre noch verschlimmert,

weil sich Menschen in ohnehin angespannten Beziehungen nicht mehr aus dem Weg gehen können.

Die von der Gewalt Betroffenen haben durch die Ausgangssperre kaum Möglichkeiten, sich Hilfe zu

holen. 1 Wir finden es untragbar, dass einerseits eine Ausgangssperre verhängt wird, andererseits

viele Menschen weiterhin in nicht notwendigen Jobs weiterarbeiten müssen, um die Profite ihrer

Chefitäten und damit das nationale Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden. Das ist reine

Heuchelei!

Am Coronavirus ist niemand schuld, die Politik kapitalistischer Nationalstaaten hat aber seine

Ausbreitung begünstigt und effektive Gegenmaßnahmen (wie etwa die gemeinsame Entwicklung

eines Impfstoffes) behindert. Wir werden entschieden gegen all die rassistischen Arschlöcher

kämpfen, die wieder einmal „den Ausländern“ die Schuld geben und unsere Mitmenschen abwerten

und angreifen. Der Rassismus zeigt auch in der knallharten Abschottungspolitik der EU seine

hässliche Fratze. An den EU-Außengrenzen in Griechenland werden aktuell zehntausende Menschen

mit beschissener medizinischer Versorgung festgehalten. Dass der Coronavirus auch in den Lagern

dort ausbricht, ist nur eine Frage der Zeit.

Unser Fazit: Die Verhältnisse waren schon immer beschissen, die Corona-Krise bringt die ganze

Scheiße erst recht zum Dampfen. Es liegt an uns Ausgebeuteten, gemeinsam und solidarisch ein

besseres Leben für alle zu erkämpfen.

Einige Salzburger Anarchist_innen

1 Frauennotruf Salzburg: 0662 88 11 00

Frauenhaus Salzburg: 0662 458 458

Gewaltschutzzentrum Salzburg: 0662 870 100