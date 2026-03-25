Solidarische Grüße aus Halle nach Nürnberg!

Solidarität mit den Genossinnen in Nürnberg!

Am 11.03 stürmte die Polizei 24 Wohnungen in ganz Deutschland, betroffen waren vor allem Genoss*innen aus Nürnberg, ihnen wird Landesfriedensbruch vorgeworfen. Die Hausdurchsuchungen stehen im Kontext von antifaschistischem Protest in Nürnberg gegen den faschistischen Aufmarsch „Gemeinsam für Deutschland“ im April 2025. Circa 1000 Antifaschist*innen kamen zur Gegendemonstration.

Später fiel auf, viele der Betroffenen der Hausdurchsuchungen hatten sich im Dezember gegen patriarchale Polizeigewalt, auch während der Proteste im April, geäußert. Unter dem Titel „Würgen als Waffen“ teilten die Genossinnen, wie sie von Polizisten im Zuge der Demonstration gezielt weiblich gelesene Antifaschist*innen angriffen und würgten.

Hier wird wie so oft deutlich:

dieser Staat schützt uns nicht, unsere Genoss*innen schützen uns.

Egal ob bei Gewalt in Partnerschaften, Übergriffen in der Öffentlichkeit oder in polizeilichen Maßnahmen, es juckt ihn nicht!

Er geht sogar aktiv dagegen vor, dass sich diese Zustände ändern. Soziale Unterstützungsangebote und Gewaltprävention werden gestrichen, und wer es wagt sich gegen Polizeigewalt öffentlich zu äußern, läuft Gefahr diese kurz später vor der Tür zu haben.

Doch wir werden uns davon nicht unterkriegen lassen, und stehen solidarisch hinter unseren Genossinnen in Nürnberg. Wir sagen Bildet Banden, seid für einander da und wehrt euch!

Denn FLINTA*s die sich wehren, sind FLINTA*s die leben.

All cops are bastards