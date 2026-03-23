Enterprise Leihwägen verschönert und tiefergelegt - STOP ICE - Halle (Saale)

Das Leihwagenunternehmen Enterprise arbeitet in der USA eng mit der Abschiebebehörde ICE zusammen.

Ihre Autos werden genutzt um rassistische Schikane, psychische und physische Gewalt bis hin zu Morden umzusetzen.

Das ist natürlich kein Problem welches allein ICE betrifft, da jedoch vermehrt vorzufinden ist.

Als Reaktion darauf haben wir dem Betriebsgelände des Enterprise Halle einen Besuch abgestattet und 13 Wägen mit den Aufschriften "FUCK ICE", "STOP ICE" und "ICE MÖRDER" versehen.

Des weiteren konnten einige Fahrzeuge tiefergelegt werden.

Die Presse schreibt über Sachsschäden von etwa 10.000 Euro + betriebswirtschaftliche Schäden (siehe lokale Meldung als Webadresse)

Wir können nur Alle motivieren auch nächtliche Ausflüge zu unternehmen, die Frühlingsluft tut sehr gut :)