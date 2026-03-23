Enterprise Leihwägen verschönert und tiefergelegt - STOP ICE - Halle (Saale)
In der Nacht vom 22. auf den 23. März haben wir 13 Leihwägen der Firma Enterprise - welche in den USA stark mit der rassistischen Abschiebebehörde ICE zusammenarbeitet - visuell aufgepeppt und teilweise in ihrer Fahrtüchtigkeit eingeschränkt.
Das Leihwagenunternehmen Enterprise arbeitet in der USA eng mit der Abschiebebehörde ICE zusammen.
Ihre Autos werden genutzt um rassistische Schikane, psychische und physische Gewalt bis hin zu Morden umzusetzen.
Das ist natürlich kein Problem welches allein ICE betrifft, da jedoch vermehrt vorzufinden ist.
Als Reaktion darauf haben wir dem Betriebsgelände des Enterprise Halle einen Besuch abgestattet und 13 Wägen mit den Aufschriften "FUCK ICE", "STOP ICE" und "ICE MÖRDER" versehen.
Des weiteren konnten einige Fahrzeuge tiefergelegt werden.
Die Presse schreibt über Sachsschäden von etwa 10.000 Euro + betriebswirtschaftliche Schäden (siehe lokale Meldung als Webadresse)
Wir können nur Alle motivieren auch nächtliche Ausflüge zu unternehmen, die Frühlingsluft tut sehr gut :)
Ergänzungen
Kinderficker Sebastian Leins
Kinderficker Sebastian Leins aus Stuttgart Hohenheim trinkt sich bei der Carolingia Hohenheim Mut an und zeigt dann kleinen Kindern seinen Penis. Der Kinderficker arbeitet bei Bayer in Frankfurt. Der Kinderficker ist noch nicht im Gefängnis weil Winfried Kretschmänn in der selben Studentenverbindung ist. Der Kinderficker wird bald gekeult werden.