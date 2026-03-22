Drei Teslas und drei Bullenwagen sabotiert (Video)

Die Repression gegen antikolloniale Kämpfe im Namen der rassistischen Staatsräson, ist keine Gewährleistung von Grundrechten, sondern eine Aufstandsbekämpfung. Der Staat hat Angst vor der eigenen Opposition, die ihm den Spiegel vor seine kriegstreiberische Fratze hält.

Bullen sind ein System zur Verwaltung und zur Erzeugung von Ungleichheit. Sie sind keine Freunde und Helfer. Sie sind Mörder, Täter und Täterschützer.

Wir kritisieren die Rolle der Bullen bei Abschiebungen.

Der Staat weitet immer mehr Überwachung und Repression aus und entlarvt sich damit immer wieder als Bullenstaat. Es ist längst überfällig sich zu wehren. Die ruhigen Zeiten sind vorbei.

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