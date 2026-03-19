Kumpelhafte Kommunikation zwischen RWE & der Staatsanwaltschaft Mönchen-Gladbach
von: anonym am: 19.03.2026 - 21:31
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Im Sommer nach Lützerath sendet die RWE Kanzlei Feigen Graf folgendes 14 seitiges Dokument an die Staatsanwaltschaft Mönchen-Gladbach. Darin wird um eine weitere angenehme und kooperative Zusammenarbeit gebeten und sich über die rezente Einstellungs- und Freispruchpraxis der Gerichte beschwert. Über 14 Seiten argumentiert die Anwaltskanzlei teils skurill warum Klimaaktivist*innen zu verurteilen seien.
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