(B) Offener Ratschlag zum Krieg im Iran

Was haben die Kriege in der Ukraine und im Gaza gemeinsam? Beide waren hierzulande von großen gesellschaftliche Auseinandersetzungen über Sinn und Unsinn dieser Kriege begleitet. Auch in der antimilitaristischen Bewegung. Für uns war dabei klar: Den guten Krieg und das gute Militär, die gibt es nicht.

Mit der großangelegten israelisch/us-amerikanischen Bombardierung des Iran schien es wieder soweit zu sein. Doch zu unserem Erstaunen herrscht ein lautes Schweigen. Woran liegt das? Weshalb gibt es (bislang) keine wahrnehmbaren Proteste gegen diesen Krieg – nicht nur aus antimilitaristischer Perspektive?

Auf diesem offenen Treffen des provisorischen anarchistischen Antikriegsrats wollen wir uns (nach einem kurzen Input) zum Krieg im Iran darüber austauschen, wo wir zusammen gegen diesen und alle Kriege stehen, und Handlungsmöglichkeiten ausloten.

Montag, 16.3.26, 19 Uhr

NewYorck / Bethanien Südflügel

Mariannenplatz 2a, Kreuzberg