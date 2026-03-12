Angriff auf das Haus der Brünner Burschenschaft Libertas zu Aachen.

Burschenschaften sind Kerne der faschistischen Organisierung in den Oberenschichten. Sie sind direkte Unterstützer von Rechtsterroristen und mit ihrem Einfluss starke teile in der Antifeministischen und Faschistischen Bewegung. Wenn wir uns gegen Faschismus und für Befreiung einsetzen sind sie klare Feinde.Wir rufen alle dazu auf Burschis in ihren Villen nicht mehr ruhig schlafen zu lassen.

Für eine Welt in der Echte Gemeinschaft und Solidarität gelebt wird und nicht unter vermeintlicher Gemeinschaft Unterdrückung und Ausbeutung aufgebaut wird.

Burschis Jagen !!!

Solidarität mit den verfolgten Antifas in Graz!

Antifeminismus zerschlagen!