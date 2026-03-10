(Bure-FR) Noch ein Aufruf la gare [den Bahnhof] zu verteidigen

Im Zuge der Idee, das kleine Dorf Bure in einen großen Atommülleimer zu verwandeln, ist der alte Bahnhof von Luméville auf dem Weg, geräumt zu werden.

[Wie im Wörterbuch:]

"La Gare: Wichtiger Ort des Widerstands gegen die Atom-Mafia. Er ist Teil der Widerstandsorte in der Gegend und eine der Barrikaden gegen die zukünftige Castorstrecke."

Beim Lesen der verschiedenen Aufrufe gegen die angekündigte Räumung auf

(bureburebure.info) [auch auf deutsch]

haben wir festgestellt, dass vorgeschlagen wird, nach zwei Wochen eine Demo zu machen (zwischen 8 und 12 Tage nach Beginn der Räumung). Was uns an dieser Idee gefällt ist, dass es weniger Spontanen die Möglichkeit gibt zu kommen und sich auf der Straße auszudrücken (oder in diesem Falle auf dem Feld ;-) ). Was uns jedoch fehlt, wenn wir an die Diskussionen der letzten Jahre denken, ist die sofortige Reaktion auf die Räumung.

Aus diesem Grund schlagen wir vor: Kommt wenn es los geht! Kommt auch wenn es den Eindruck macht, dass die Räumung direkt bevor steht.

Die Demo vom September hat uns einmal mehr gezeigt, dass es für die Bullen einfach ist, uns in einer statischen Situation auf offenem Feld zu bekämpfen. Wir denken unsere Chance ist es komplexere Situationen zu schaffen, um sie dann zu unserem Vorteil zu nutzen.

Wir wissen nicht wann sie ankommen aber wir können herausfinden wie wir sie entgleisen lassen.

Darum, bleibt informiert, denkt… sprecht unter euch... diskutiert in euren Gruppen… Mit wem denkst du zu fahren? In welchem Auto? Dein Rucksack – ist er gepackt? Kurz, bereitet euch vor...

Es ist diese Art von Momenten, in denen wir viele sein müssen. Also komm, um zu kochen, Stimmung zu machen und das Feuer zu entfachen!

Von hier aus wünschen wir euch einen freudigen schwarzen Frühling,

G.P.S.Z (un Groupe Pas Sur Zone) [eine Gruppe die nicht aus der Gegend ist]