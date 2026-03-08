[MZ] [Video] Bannerdrop "Frauen für die Revolution" zum 8. März

Lange nicht mehr war unsere Funktion in diesem Staat so klar wie heute: wir sollen für den Wohlstand der Nation sorgen. In Teilzeit Arbeiten geht gar nicht, auch 8 Stunden täglich ist den Herrschenden zu wenig und ob wir irgendwann in Rente gehen können ist mehr als fraglich.

Das erwirtschaftete Geld fließt dann nicht etwa in Schulen, Krankenhäuser, Sportvereine, Parks, Kulturangebote oder ein schönes Rheinufer.

Nein, auf dem Plan stehen milliardenschwere Aufrüstungsprogramme: Deutschland will endlich wieder kriegstüchtig werden.

Wir ackern uns also ab dafür, dass anderswo auf der Welt Bomben im Namen des westlichen Friedens fallen und der deutsche Staat seine imperiale Vormachtstellung verteidigen kann.

Frauen sind in unserer Gesellschaft zusätzlich verantwortlich für private Sorgearbeit – Haushalt, Pflege, Kinderbetreuung und Kinder kriegen. Kinder, die sobald sie alt genug sind, selbst Wohlstand erarbeiten sollen, oder in imperialistischen Kriegen gegen unsere Klassengeschwister in anderen Ländern verheizt werden sollen.

Für uns gibt es kein weiter so mit diesem System. Wenn wir dem Leid ein Ende setzen wollen, müssen wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Unsere Perspektive für die Befreiung der Frau und aller Geschlechter ist der revolutionäre Bruch mit dem Kapitalismus.

Morgen, am 8. März, ist der internationale feministische Kampftag. Lasst uns dort gemeinsam unseren Kampf auf die Straße tragen:

Demo „Mach’s wie Ettie Gingold“, 17 Uhr, Theaterplatz

Wir Wehren uns gegen die patriarchalen Strukturen, bis wir sie überwunden haben!

Wir Solidarisieren uns mit den Frauen jedes Landes!

Wir Kämpfen mit unseren Schwestern Seite an Seite!

Wir sind keine Maschinen der Reproduktion!

Wir sind Frauen im Kampf für die Revolution!

Video: https://sendvid.com/65nrd7de