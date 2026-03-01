KOMPLETTE LÄNGE - Video von AfDler Rouven Brechlin als Adolf Hitler

Vor Kurzem wurde ein Video öffentlich, das den ehemaligen AfD Politiker Rouven Brechlin zeigt, wie er bei einer "privaten" Veranstaltung in einem Keller an einem Redepult mit Hakenkreuzfahne steht und als Adolf Hitler "verkleidet" Reden schwingt.

Im Hintergrund hört man immer wieder Rufe wie "Sieg Heil" oder „Ein Hoch auf den Führer, Sieg Heil“.

Da das komplette 7 1/2 Minuten lange Video nirgends im Internet zu finden ist, stellen wir es hier unter diesem Link eine Woche (also bis zum 8.März) zum Download zur Verfügung. Teilt es gerne weiter, damit es auch noch nach Ablauf des Downloads zur Verfügung steht:

https://transfer.pcloud.com/download.html?code=5Z4oDd5ZPV6esA5mOE8ZSiiR7...