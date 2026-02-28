Görli: Updates zu Schließung & Sabotagen
Laut Senat soll es morgen, 1. März, um 22 Uhr so weit sein: Die Görli-Tore sollen zum ersten Mal um 22 Uhr geschlossen, bis dahin alle Menschen aus dem Park gescheucht sein. Bisher gibt es jedoch vor allem von neuen Sabotage-Aktionen gegen die Görli-Absperrungen zu berichten, und diverse Ankündigung für die nächsten Tage. Unser Görli? Bleibt offen, sowieso!
Millionenteure Einsätze von privater Security und Cops in Uniform und zivil sind offenbar nicht genug. Heute konnten wieder diverse Beschädigungen an den teuren Görli-Sperranlagen beobachtet werden, darunter u.a. anscheinend zugeklebte Schlösser (die wohl direkt ausgewechselt wurden), ein recht derb außer Form geratenes Drehkreuz und ein nur noch fragil an den Angeln hängenden Tor.
Gegen Kreativität und berechtigte Wut scheint auch die massive Repressionsmaschine, die hier der Senat aufgefahren hat, nicht zu helfen. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung :-)
*********************
Ab dem 01. März will Kai Wegner den Görli nachts ab 22 Uhr schließen und
uns alle rausschmeißen lassen.
Wir laden euch alle ein, gemeinsam anzuecken: Cornern im Görli!
Wir wollen uns den Görli als sozialen Treffpunkt nicht nehmen lassen.
Wir haben auch keinen Bock auf Wegners Lügen, mit denen er den Zaunbau
begründet, wir verstehen das als Populismus, Rassismus, Klassismus und
als Weigerung, die strukturellen Ursachen für die Probleme im Park
anzuerkennen und soziale Lösungen zu entwickeln. Vor allem Wohnungslose,
People of Color und Substanzabhängige sollen weiter kriminalisiert und
ausgeschlossen werden, anstatt sie als Teil unserer Gesellschaft
anzuerkennen und ihnen Angebote zu machen, die ihre Lebenslage
verbessern, ihre Bedürfnisse erfüllen und ihnen den gleichen Stellenwert
ihres Lebens einräumen.
Sonntag, 01.03.
18 - 22 Uhr
Ab 18.00 Uhr Kiezrundgang von Bündnis Görli Zaunfrei.
Treffpunkt: Wrangelstr. Ecke Falckensteinstr.
Ab 19.30 Kundgebung und Konzert von Rave against the Zaun
am Pamukkale Brunnen
Ab 21 Uhr Parkerkundung (selbstorganisiert)
Wir laden außerdem dazu ein, sich um 21 Uhr vor dem CoLab (erhöhte
Fläche gegenüber Pamukkale) zu treffen, um gemeinsam den Park zu
erkunden und eventuelle Schließungs-Aktivitäten mitzubekommen.
*************
Montag, 02.03.
ab 21 Uhr
Gemeinsam Cornern (Abhängen) mit Görli 24/7
auf der Grillwiese neben dem Parkeingang Falckensteinstraße
Bringt mit, was ihr braucht
... Grill, Grillkohle, Getränke, große Anhänger, Kreidespray,
Regenschirme, Fahrradschlösser, Musik, euch selbst, eure Ideen ...
Zusammen werden wir den Park nutzen, wie wir es brauchen!
*************
Tag ZU (Datum unbekannt)
Ab 21 Uhr
Wütendes Treffen (selbstorganisiert)
Der Senat hält den konkreten Abend für die erste Schließung geheim.
Sobald wir mitbekommen, dass der Görli tatsächlich abends zugemacht
wird, laden wir dazu ein, sich am gleichen Abend an den Eingängen
Falckensteinstraße und Glogauer Straße zu treffen, um gemeinsam und
lautstark unseren Unmut über die Görli-Schließung zum Ausdruck zu
bringen.
Startzeichen: Raketen!
*************
Also haltet euch bereit und achtet auf Feuerwerk oder Ankündigungen!
Wir freuen uns, viele Menschen im Görli zu sehen!
Es handelt sich um selbstorganisierte Treffen im öffentlichen Raum und
nicht um angemeldete politische Versammlungen.
Wir werden auch keine Anti-Rep-Strukturen bereitstellen können, falls
die Cops stressen sollten. Der Ermittlungsausschuss (EA) ist informiert.
Grundsätzlich können sich alle Menschen, die von Repression im Kontext
von Görli-Aktivitäten betroffen sind, gerne bei Görli 24/7 melden,
damit wir einen möglichst guten & gemeinsamen Umgang hinkriegen.
