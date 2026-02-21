[B] Autos entlüftet

In der Nacht vom 20.02.2026 zum 21.02.2026 wurden in Steglitz zwei Autos entlüftet.

ein Tesla von Techfaschisten Elend Musk und seine Giga Factory. Wer dieses Auto fährt unterstütz Faschisten, Autokraten, Ausbeutung und Greenwashing. Wer dieses Auto fährt macht sich mitschuldig und ist Mittäter.

ein Auto eines Rammsteinfans. Rammsteinsänger Till Lindemann hat mehrer Frauen sexuell missbraucht. Deshalb wurde über den Rammsteinschriftzug "Vergewaltiger" geschrieben. Wer dieses Auto fährt unterstützt Vergewaltiger. Wer dieses Auto fährt ist Täterschützer. Sexueller Missbrauch dient dem Erhalt des Patriarchats.

beide Männer stehen für Unterdrückung und das Patriarchat. Deshalb ist es auch eine feministische Aktion. Gegen Gewalt, Unterdrückung und das Patriarchat.

entlüftet man ein Auto, so ist das eine strafbare Handlung. Werden hundert Autos entlüftet, ist das eine politische Aktion.

Jin, Jiyan, Azadî.

free palestine

Bijî Berxwedana Rojava/Kobanî